Какие партии украинцы поддерживают больше всего: результаты опроса
Наибольшую электоральную поддержку имеет президентская партия "Слуга народа", ее рейтинги даже выросли. Политсилу на выборах в парламент снова бы поддержали 44,8% опрошенных. На парламентских выборах в июле за партию "Слуга народа" отдали свои голоса 43,16% украинцев.
Снизилось количество украинцев, которые поддерживают "Оппозиционную платформу – За жизнь" (12,7%). На выборах в Верховную Раду за нее проголосовали 13,05%. Новые электоральные предпочтения украинцев отражены в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".
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Электоральные предпочтения украинцев (по состоянию на ноябрь 2019 года):
- "Слуга народа" – поддерживают 44,8% опрошенных;
- ОПЗЖ – 12,7% респондентов;
- "Европейская Солидарность" – 9,6%;
- "Батькивщина" – 8,5%
- "Голос" – 4,4%.
Сколько украинцев приняли бы участие в парламентских выборах, если бы они были сейчас
Рейтинг партий по состоянию на ноябрь 2019 года
Как украинцы проголосовали на парламентских выборах (в июле 2019 года)?
- "Слуга народа" – 43,16%;
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 13,05%;
- ВО "Батькивщина" – 8,18%;
- "Европейская Солидарность" – 8,10%;
- "Голос" – 5,82%.
Как проголосовали украинцы на парламентских выборах-2019: инфографика 24 канала