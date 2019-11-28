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      Какие партии украинцы поддерживают больше всего: результаты опроса

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      Выборы в Украине / Иллюстративное фото / 24 канал

      Наибольшую электоральную поддержку имеет президентская партия "Слуга народа", ее рейтинги даже выросли. Политсилу на выборах в парламент снова бы поддержали 44,8% опрошенных. На парламентских выборах в июле за партию "Слуга народа" отдали свои голоса 43,16% украинцев.

      Снизилось количество украинцев, которые поддерживают "Оппозиционную платформу – За жизнь" (12,7%). На выборах в Верховную Раду за нее проголосовали 13,05%. Новые электоральные предпочтения украинцев отражены в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

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      Электоральные предпочтения украинцев (по состоянию на ноябрь 2019 года):

      • "Слуга народа" – поддерживают 44,8% опрошенных;
      • ОПЗЖ – 12,7% респондентов;
      • "Европейская Солидарность" – 9,6%;
      • "Батькивщина" – 8,5%
      • "Голос" – 4,4%.

      Сколько украинцев приняли бы участие в парламентских выборах, если бы они были сейчас

      рейтинг партій
      Рейтинг партий по состоянию на ноябрь 2019 года

      Как украинцы проголосовали на парламентских выборах (в июле 2019 года)?

      • "Слуга народа" – 43,16%;
      • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 13,05%;
      • ВО "Батькивщина" – 8,18%;
      • "Европейская Солидарность" – 8,10%;
      • "Голос" – 5,82%.

      партії парламентські вибориКак проголосовали украинцы на парламентских выборах-2019: инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь БЮТ Партия "Європейська платформа" Партия Голос рейтинги
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