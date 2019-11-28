Какие партии украинцы поддерживают больше всего: результаты опроса

Наибольшую электоральную поддержку имеет президентская партия "Слуга народа", ее рейтинги даже выросли. Политсилу на выборах в парламент снова бы поддержали 44,8% опрошенных. На парламентских выборах в июле за партию "Слуга народа" отдали свои голоса 43,16% украинцев.

Снизилось количество украинцев, которые поддерживают "Оппозиционную платформу – За жизнь" (12,7%). На выборах в Верховную Раду за нее проголосовали 13,05%. Новые электоральные предпочтения украинцев отражены в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

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Электоральные предпочтения украинцев (по состоянию на ноябрь 2019 года):

"Слуга народа" – поддерживают 44,8% опрошенных;

ОПЗЖ – 12,7% респондентов;

"Европейская Солидарность" – 9,6%;

"Батькивщина" – 8,5%

"Голос" – 4,4%.

Сколько украинцев приняли бы участие в парламентских выборах, если бы они были сейчас



Рейтинг партий по состоянию на ноябрь 2019 года

Как украинцы проголосовали на парламентских выборах (в июле 2019 года)?

"Слуга народа" – 43,16%;

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 13,05%;

ВО "Батькивщина" – 8,18%;

"Европейская Солидарность" – 8,10%;

"Голос" – 5,82%.

Как проголосовали украинцы на парламентских выборах-2019: инфографика 24 канала