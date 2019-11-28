Зеленский или Порошенко: кого из президентов украинцы считают более эффективным

Половина украинцев уверена: Владимир Зеленский является более эффективным, чем его предшественник на посту президента. Противоположное мнение имеют 15% опрошенных.

Еще 22% респондентов считают, что в Украине ничего не изменилось ни при президентстве Порошенко, ни при правлении Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди украинцев, которые обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

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На Востоке, Юге и в Центре Украины более эффективным Зеленского считают более 50% украинцев. На Западе процент тоже высокий – 46%.

Более эффективным президентом украинцы считают Зеленского / исследования соцгруппы "Рейтинг"

В эффективности Зеленского больше убеждена молодежь. Так, среди людей от 18 до 29 лет такие убеждения имеют 67% опрошенных.

Меньше всего убеждают успехи лидера государства пожилых людей. Его считают эффективнее Порошенко 45% опрошенных, чей возраст старше 60 лет.

Возраст, место жительства и электоральные предпочтения респондентов / исследование соцгруппы "Рейтинг"

Внимание! Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше с 20 по 24 ноября. В нем приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.