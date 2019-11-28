За снятие неприкосновенности с Порошенко выступает большинство украинцев

Большинство украинцев (74%) поддерживают инициативу относительно снятия неприкосновенности с пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Не поддерживает это 21% украинцев.

Так украинцы ответили на опрос КМИС, оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, если такой запрос поступит в Раду.

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Сколько украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко:

полностью поддерживают – 58,2%;

скорее поддерживают – 15,8%;

поддерживают – 74%;

скорее не поддерживают – 8,4%;

полностью не поддерживают – 12,6%;

не поддерживают – 21%;

трудно сказать/отказ – 5%.

На еще один вопрос, как украинцы относятся к разным политикам, большинство ответили, что к Порошенко относятся негативно (64%). Еще 22% относятся к нардепу нейтрально, а 12% – положительно.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Почему с Порошенко могут снять неприкосновенность