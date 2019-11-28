За снятие неприкосновенности с Порошенко выступает большинство украинцев
Большинство украинцев (74%) поддерживают инициативу относительно снятия неприкосновенности с пятого президента, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Не поддерживает это 21% украинцев.
Так украинцы ответили на опрос КМИС, оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко, если такой запрос поступит в Раду.
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Сколько украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко:
- полностью поддерживают – 58,2%;
- скорее поддерживают – 15,8%;
- поддерживают – 74%;
- скорее не поддерживают – 8,4%;
- полностью не поддерживают – 12,6%;
- не поддерживают – 21%;
- трудно сказать/отказ – 5%.
На еще один вопрос, как украинцы относятся к разным политикам, большинство ответили, что к Порошенко относятся негативно (64%). Еще 22% относятся к нардепу нейтрально, а 12% – положительно.
Киевский международный институт социологии провел опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Почему с Порошенко могут снять неприкосновенность
- ГБР направило в ГПУ проект подозрения Порошенко относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
- Следователи ГБР также направили в прокуратуру проект представления в Раду о предоставлении согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.
- Порошенко подозревают в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват госвласти; злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
- Сам Порошенко говорит, что дело не имеет юридического веса и называет проект подозрения заказом бывшей команды Виктора Януковича.
- Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах. По всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Политик несколько раз игнорировал вызовы в ГБР.
- Порошенко уже допросили по таким делам: захват Россией украинских моряков в 2018 году; относительно подписания и имплементации минских соглашений; судебная реформа; национализация "Приватбанка".