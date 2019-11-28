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      За зняття недоторканності з Порошенка виступають більшість українців

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      Зняття недоторканності з Порошенка схвалюють 74% українців / Getty Images

      Більшість українців (74%) підтримують ініціативу щодо зняття недоторканності з п’ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Не підтримують це 21% українців.

      Так українців відповіли на опитування КМІС, оцінюючи заяву лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка про те, що їхня фракція підтримає зняття недоторканності з Порошенка, якщо такий запит надійде до Ради.

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      Скільки українців підтримують зняття недоторканності з Порошенка:

      • повністю підтримують – 58,2%;
      • швидше підтримують – 15,8%;
      • підтримують – 74%;
      • швидше не підтримують – 8,4%;
      • повністю не підтримують – 12,6%;
      • не підтримують – 21%;
      • важко сказати/відмова – 5%.

      На ще одне запитання, як українці ставляться до різних політиків, більшість відповіли, що до Порошенка ставляться негативно (64%). Ще 22% ставляться до нардепа нейтрально, а 12% – позитивно.

      Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

      Чому з Порошенка можуть зняти недоторканність

      • ДБР скерувало до ГПУ проєкт підозри Порошенку щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.
      • Слідчі ДБР також скерували до прокуратури проєкт подання до Ради щодо надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності.
      • Порошенка підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення держвлади; зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
      • Сам Порошенко каже, що справа не має юридичної ваги і називає проєкт підозри замовленням колишньої команди Віктора Януковича.
      • Порошенко фігурує у щонайменше 12 кримінальних провадженнях. У всіх справах він проходить як свідок, тому підозр йому не вручали. Політик кілька разів ігнорував виклики до ДБР.
      • Порошенка вже допитали у таких справах: захоплення Росією українських моряків у 2018 році; щодо підписання та імплементації мінських угод; судова реформа; націоналізація "Приватбанку".
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики дослідження Статистика Соціологічне дослідження Петро Порошенко Олександр Корнієнко Слуга народу Верховна Рада
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