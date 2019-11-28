За зняття недоторканності з Порошенка виступають більшість українців

Більшість українців (74%) підтримують ініціативу щодо зняття недоторканності з п’ятого президента, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Не підтримують це 21% українців.

Так українців відповіли на опитування КМІС, оцінюючи заяву лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка про те, що їхня фракція підтримає зняття недоторканності з Порошенка, якщо такий запит надійде до Ради.

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Скільки українців підтримують зняття недоторканності з Порошенка:

повністю підтримують – 58,2%;

швидше підтримують – 15,8%;

підтримують – 74%;

швидше не підтримують – 8,4%;

повністю не підтримують – 12,6%;

не підтримують – 21%;

важко сказати/відмова – 5%.

На ще одне запитання, як українці ставляться до різних політиків, більшість відповіли, що до Порошенка ставляться негативно (64%). Ще 22% ставляться до нардепа нейтрально, а 12% – позитивно.

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Чому з Порошенка можуть зняти недоторканність