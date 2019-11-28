Зеленський чи Порошенко: кого з президентів українці вважають ефективнішим

Половина українців переконана: Володимир Зеленський є більш ефективним, аніж його попередник на посаді президента. Протилежну думку мають 15% опитаних.

Ще 22% респондентів вважають, що в Україні нічого не змінилося ані за президентства Порошенка, ані за правління Зеленського. Про це свідчать результати опитування серед українців, які оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

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На Сході, Півдні та в Центрі України ефективнішим Зеленського вважають понад 50% українців. На Заході відсоток теж високий – 46%.



Більш ефективним президентом українці вважають Зеленського/ дослідження соцгрупи "Рейтинг"

В ефективності Зеленського найбільше переконана молодь. Так, серед людей від 18 до 29 років такі переконання мають 67% опитаних.

Найменше переконують успіхи лідера держави літніх людей. Його вважають ефективнішим за Порошенка 45% опитаних, чий вік старший за 60 років.



Вік, місце проживання та електоральні вподобання респондентів/ дослідження соцгрупи "Рейтинг"

Увага! Опитування проводили серед населення України віком від 18 років і старше з 20 по 24 листопада. У ньому взяли участь 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2%.