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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Які партії українці підтримують найбільше: результати опитування

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      Вибори в Україні / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Найбільшу електоральну підтримку має президентська партія "Слуга народу", її рейтинги навіть зросли. Політсилу на виборах до парламенту знову би підтримали 44,8% опитаних. На парламентських виборах у липні за партію "Слуга народу" віддали свої голоси 43,16% українців.

      Знизилась кількість українців, які підтримують "Опозиційну платформу – За життя" (12,7%). На виборах до Верховної Ради за неї проголосували 13,05%. Нові електоральні вподобання українців відображені в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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      Електоральні вподобання українців (станом на листопад 2019 року):

      • "Слуга народу" – підтримують 45% опитаних;
      • ОПЗЖ – 12,7% респондентів;
      • "Європейська Солідарність" – 9,6%;
      • "Батьківщина" – 8,5%
      • "Голос" – 4,4%.


      Скільки українців взяли б участь у парламентських виборах, якби вони були зараз

      рейтинг партій
      Рейтинг партій станом на листопад 2019 року

      Як українці проголосували на парламентських виборах (у липні 2019 року)?

      • "Слуга народу" – 43,16%;
      • "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
      • ВО "Батьківщина" – 8,18%;
      • "Європейська Солідарність" – 8,10%;
      • "Голос" – 5,82%.

      партії парламентські вибори
      Як проголосували українці на парламентських виборах-2019: інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Рейтинги Партія Голос Партія "Європейська платформа" БЮТ Опозиційна платформа – За життя
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