Які партії українці підтримують найбільше: результати опитування
Найбільшу електоральну підтримку має президентська партія "Слуга народу", її рейтинги навіть зросли. Політсилу на виборах до парламенту знову би підтримали 44,8% опитаних. На парламентських виборах у липні за партію "Слуга народу" віддали свої голоси 43,16% українців.
Знизилась кількість українців, які підтримують "Опозиційну платформу – За життя" (12,7%). На виборах до Верховної Ради за неї проголосували 13,05%. Нові електоральні вподобання українців відображені в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Електоральні вподобання українців (станом на листопад 2019 року):
- "Слуга народу" – підтримують 45% опитаних;
- ОПЗЖ – 12,7% респондентів;
- "Європейська Солідарність" – 9,6%;
- "Батьківщина" – 8,5%
- "Голос" – 4,4%.
Скільки українців взяли б участь у парламентських виборах, якби вони були зараз
Рейтинг партій станом на листопад 2019 року
Як українці проголосували на парламентських виборах (у липні 2019 року)?
- "Слуга народу" – 43,16%;
- "Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;
- ВО "Батьківщина" – 8,18%;
- "Європейська Солідарність" – 8,10%;
- "Голос" – 5,82%.
Як проголосували українці на парламентських виборах-2019: інфографіка 24 каналу
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