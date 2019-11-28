Які партії українці підтримують найбільше: результати опитування

Найбільшу електоральну підтримку має президентська партія "Слуга народу", її рейтинги навіть зросли. Політсилу на виборах до парламенту знову би підтримали 44,8% опитаних. На парламентських виборах у липні за партію "Слуга народу" віддали свої голоси 43,16% українців.

Знизилась кількість українців, які підтримують "Опозиційну платформу – За життя" (12,7%). На виборах до Верховної Ради за неї проголосували 13,05%. Нові електоральні вподобання українців відображені в результатах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Електоральні вподобання українців (станом на листопад 2019 року):

"Слуга народу" – підтримують 45% опитаних;

ОПЗЖ – 12,7% респондентів;

"Європейська Солідарність" – 9,6%;

"Батьківщина" – 8,5%

"Голос" – 4,4%.



Скільки українців взяли б участь у парламентських виборах, якби вони були зараз



Рейтинг партій станом на листопад 2019 року

Як українці проголосували на парламентських виборах (у липні 2019 року)?

"Слуга народу" – 43,16%;

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,05%;

ВО "Батьківщина" – 8,18%;

"Європейська Солідарність" – 8,10%;

"Голос" – 5,82%.



Як проголосували українці на парламентських виборах-2019: інфографіка 24 каналу