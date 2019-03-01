Какие поезда и вокзалы наиболее загружены в Украине: интересные данные

В 2018 году только Центральный железнодорожный вокзал Киева обслужил 23,4 миллионов пассажиров в дальнем сообщении.

В "Укрзализныце" назвали топ-10 самых загруженных вокзалов Украины, пишет "ЦТС".

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Данные по вокзалам представлены только с учетом пассажиров, которые путешествовали в дальнем направлении.

После киевского, наиболее загруженным вокзалом в "Укрзализныце" назвали именно львовский. В 2018 году он обслужил 8,3 миллионов пассажиров. В топ-3 также вошел Харьков-Пассажирский вокзал – 5,7 миллионов пассажиров.

Следующие вокзалы расположились в топ-10 таким образом: Одесса-Главная (5,6 миллиона пассажиров), Днепр-Главный (3,3 миллиона пассажиров), Винница (2,7 миллионов пассажиров), Запорожье 1 (2,1 миллиона пассажиров), Ивано-Франковск (1,6 миллиона пассажиров), Хмельницкий (1,6 миллиона пассажиров) и Херсон (1,5 миллиона пассажиров).

Что касается самых загруженных поездов в дальнем сообщении, то их условный рейтинг выглядит так:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск – 1,3 миллиона пассажиров;

№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск – 950 тысяч 795 пассажиров;

№ 70/69 Мариуполь – Львов – 852 тысяч 195 пассажиров;

№ 120/119 Запорожье, Кривой Рог – Львов – 778 тысяч 423 пассажира;

№ 41/42 Днепр – Трускавец – 778 тысяч 045 пассажиров;

№ 124/123 Константиновка – Киев – 729 тысяч 775 пассажиров;

№ 145/146 Киев – Измаил – 708 тысяч 270 пассажиров;

№ 43/44 Ивано-Франковск – Киев – 650 тысяч 599 пассажиров;

№ 108/107 Одесса – Ужгород – 638 тысяч 599 пассажиров;

№ 126/125 Киев – Константиновка – 606 тысяч 113 пассажиров;

№ 148/147 Одесса – Киев – 606 тысяч 013 пассажиров.