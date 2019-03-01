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      Какие поезда и вокзалы наиболее загружены в Украине: интересные данные

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      Какие поезда и вокзалы наиболее загружены в Украине
      Какие поезда и вокзалы наиболее загружены в Украине / naiu.org.ua

      В 2018 году только Центральный железнодорожный вокзал Киева обслужил 23,4 миллионов пассажиров в дальнем сообщении.

      В "Укрзализныце" назвали топ-10 самых загруженных вокзалов Украины, пишет "ЦТС".

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      Данные по вокзалам представлены только с учетом пассажиров, которые путешествовали в дальнем направлении.

      После киевского, наиболее загруженным вокзалом в "Укрзализныце" назвали именно львовский. В 2018 году он обслужил 8,3 миллионов пассажиров. В топ-3 также вошел Харьков-Пассажирский вокзал – 5,7 миллионов пассажиров.

      Следующие вокзалы расположились в топ-10 таким образом: Одесса-Главная (5,6 миллиона пассажиров), Днепр-Главный (3,3 миллиона пассажиров), Винница (2,7 миллионов пассажиров), Запорожье 1 (2,1 миллиона пассажиров), Ивано-Франковск (1,6 миллиона пассажиров), Хмельницкий (1,6 миллиона пассажиров) и Херсон (1,5 миллиона пассажиров).

      Что касается самых загруженных поездов в дальнем сообщении, то их условный рейтинг выглядит так:

      № 45/46 Ужгород – Лисичанск – 1,3 миллиона пассажиров;

      № 138/137 Хмельницкий – Лисичанск – 950 тысяч 795 пассажиров;

      № 70/69 Мариуполь – Львов – 852 тысяч 195 пассажиров;

      № 120/119 Запорожье, Кривой Рог – Львов – 778 тысяч 423 пассажира;

      № 41/42 Днепр – Трускавец – 778 тысяч 045 пассажиров;

      № 124/123 Константиновка – Киев – 729 тысяч 775 пассажиров;

      № 145/146 Киев – Измаил – 708 тысяч 270 пассажиров;

      № 43/44 Ивано-Франковск – Киев – 650 тысяч 599 пассажиров;

      № 108/107 Одесса – Ужгород – 638 тысяч 599 пассажиров;

      № 126/125 Киев – Константиновка – 606 тысяч 113 пассажиров;

      № 148/147 Одесса – Киев – 606 тысяч 013 пассажиров.

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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Транспорт Статистика
      Источник: 24 Канал
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