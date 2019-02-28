"Укрзализныци" не хватает денег на поддержание текущего состояния железной дороги

Для поддержания текущего состояния железнодорожных перевозок и железнодорожной инфраструктуры в ближайшие 5 лет "Укрзализныци" не хватает 2,5-3 миллиарда долларов.

Эти средства компания планирует получить путем введения государственного механизма компенсации пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Директор по стратегическому развитию и инвестиций "Укразализныци" Антон Саболевський утверждает, что в случае более экономного и эффективного использования ресурсов компания могла бы сэкономить 1,5 миллиарда долларов. Также в случае отмены налога на землю для компании – еще 0,5 миллиарда долларов.

В целом свои потребности в инвестициях "Укрзализныця" оценивает в 6 миллиардов долларов.

Ключевой вопрос: где взять достаточный уровень средств для капитальных инвестиций компании? Перечень источников всем известен и ограничен: грузовой тариф, пассажирский тариф, внутренняя эффективность, заимствования и бюджетная поддержка,

– добавил Антон Саболевський.

К слову, "Укрзализныця" в этом году повысит тарифы на пассажирские перевозки на 25%. В целом, чтобы сделать перевозки прибыльными, планирует поднять стоимость проезда в 2 раза.