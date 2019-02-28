18:53
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Законная отмена незаконного обогащения. Что объединяет Зеленского и Маruv
      Вєсті.UA
      15:49, сегодня
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      "Укрзализныци" не хватает денег на поддержание текущего состояния железной дороги

      27 Читати новину українською
      "Укрзализныци" не хватает денег на поддержание текущего состояния железной дороги
      "Укрзализныци" не хватает денег на поддержание текущего состояния железной дороги / day.kyiv.ua

      Для поддержания текущего состояния железнодорожных перевозок и железнодорожной инфраструктуры в ближайшие 5 лет "Укрзализныци" не хватает 2,5-3 миллиарда долларов.

      Эти средства компания планирует получить путем введения государственного механизма компенсации пассажирских перевозок, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

      Читайте также: "Укрзализныця" сократила количество поездов в Россию: о каких направления идет речь

      Директор по стратегическому развитию и инвестиций "Укразализныци" Антон Саболевський утверждает, что в случае более экономного и эффективного использования ресурсов компания могла бы сэкономить 1,5 миллиарда долларов. Также в случае отмены налога на землю для компании – еще 0,5 миллиарда долларов.

      В целом свои потребности в инвестициях "Укрзализныця" оценивает в 6 миллиардов долларов.

      Ключевой вопрос: где взять достаточный уровень средств для капитальных инвестиций компании? Перечень источников всем известен и ограничен: грузовой тариф, пассажирский тариф, внутренняя эффективность, заимствования и бюджетная поддержка,
      – добавил Антон Саболевський.

      К слову, "Укрзализныця" в этом году повысит тарифы на пассажирские перевозки на 25%. В целом, чтобы сделать перевозки прибыльными, планирует поднять стоимость проезда в 2 раза.

      blog_ava
      Путин наградил орденом народного артиста Украины
      сегодня
      1100
      Теги: Деньги Новости Украины Транспорт Железная дорога Укрзализниця
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трансферы украинских клубов в 2019 году
      сегодня , 18:52 Трансферы украинских клубов в 2019 году
      2615
      Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України
      сегодня , 18:30 Боротьба з ФОПами: IT-шники можуть виїхати з України
      Тетяна Острікова 57
      Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      сегодня , 18:00 Новые пенсии, субсидии, строительные нормы: что изменится в марте 2019
      Яніна Ткачук 251
      Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно
      сегодня , 17:28 Трамп и Ким Чен Ын: наговорились, но безрезультатно
      Злой Одессит 244
      Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
      сегодня , 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
      114
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Как выглядят парашютные прыжки десантников на воду: зрелищные фото
       24 августа 2016 , 00:30
      Ромы отказались покидать село в Одесской области из-за убийства ребенка
       29 августа 2016 , 14:02 7
      Легендарный вратарь провел прощальный матч за Боруссию Д – звезды прошлого вернулись на Сигнал Идуна Парк
       8 сентября 2018 , 00:45
      Лучший бомбардир чемпионата мира прокомментировал проблемы Шахтера и Динамо
       22 октября 2018 , 13:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук