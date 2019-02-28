"Укрзалізниці" не вистачає грошей на підтримку поточного стану залізниці

Для підтримки поточного стану залізничних перевезень та залізничної інфраструктури у найближчі 5 років "Укрзалізниці" не вистачає 2,5-3 мільярда доларів.

Ці кошти компанія планує отримати шляхом запровадження державного механізму компенсації пасажирських перевезень, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

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Директор з питань стратегічного розвитку та інвестицій "Укразалізниці" Антон Саболевський стверджує, що у разі більш економного та ефективного використання ресурсів компанія могла б заощадити 1,5 мільярда доларів. Також у разі скасування податку на землю для компанії – ще 0,5 мільярда доларів.

Загалом свої потреби в інвестиціях "Укрзалізниця" оцінює у 6 мільярдів доларів.

Ключове питання: де взяти достатній рівень коштів для капітальних інвестицій компанії? Перелік джерел усім відомий та обмежений: вантажний тариф, пасажирський тариф, внутрішня ефективність, запозичення й бюджетна підтримка,

– додав Антон Саболевський.

До слова, "Укрзалізниця" цьогоріч підвищить тарифи на пасажирські перевезення на 25%. А загалом, аби зробити перевезення прибутковими, планує підняти вартість проїзду в 2 рази.