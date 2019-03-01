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      Які потяги та вокзали найбільш завантажені в Україні: цікаві дані

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      Які потяги та вокзали найбільш завантажені в Україні
      Які потяги та вокзали найбільш завантажені в Україні / naiu.org.ua

      У 2018 році лише Центральний залізничний вокзал Києва обслужив 23,4 мільйонів пасажирів у дальному сполучені.

      В "Укразалізниці" назвали топ-10 найбільш завантажених вокзалів України, пише "ЦТС".

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      Дані по вокзалах представлені тільки з урахуванням пасажирів, які подорожували у далекому напрямку.

      Після київського, найбільш загруженим вокзалом в "Укрзалізниці" назвали саме львівський. У 2018 році він обслужив 8,3 мільйонів пасажирів. У топ-3 також і ввійшов Харків-Пасажирський вокзал – 5,7 мільйонів пасажирів.

      Наступні вокзали розташувалися у топ-10 таким чином: Одеса-Головна ( 5,6 мільйонів пасажирів), Дніпро-Головний (3,3 мільйонів пасажирів), Вінниця (2,7 мільйонів пасажирів), Запоріжжя 1 (2,1 мільйонів пасажирів), Івано-Франківськ (1,6 мільйонів пасажирів), Хмельницький (1,6 мільйонів пасажирів) та Херсон (1,5 мільйонів пасажирів).

      Щодо найбільш завантажених потягів у дальньому сполученні, то їх умовний рейтинг виглядає так:

      № 45/46 Ужгород – Лисичанськ – 1,3 мільйона пасажирів;

      № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ – 950 тисяч 795 пасажирів;

      № 70/69 Маріуполь – Львів – 852 тисяч 195 пасажирів;

      № 120/119 Запоріжжя, Кривий Ріг – Львів – 778 тисяч 423 пасажирів;

      № 41/42 Дніпро – Трускавець – 778 тисяч 045 пасажиріва;

      № 124/123 Костянтинівка – Київ – 729 тисяч 775 пасажирів;

      № 145/146 Київ – Ізмаїл – 708 тисяч 270 пасажирів;

      № 43/44 Івано-Франківськ – Київ – 650 тисяч 599 пасажирів;

      № 108/107 Одеса - Ужгород – 638 тисяч 599 пасажирів;

      № 126/125 Київ - Костянтинівка – 606 тисяч 113 пасажирів;

      № 148/147 Одеса - Київ – 606 тисяч 013 пасажирів.

      найбільш завантажені вокзали

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт Статистика
      Джерело: 24 Канал
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