Які потяги та вокзали найбільш завантажені в Україні: цікаві дані

У 2018 році лише Центральний залізничний вокзал Києва обслужив 23,4 мільйонів пасажирів у дальному сполучені.

В "Укразалізниці" назвали топ-10 найбільш завантажених вокзалів України, пише "ЦТС".

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Дані по вокзалах представлені тільки з урахуванням пасажирів, які подорожували у далекому напрямку.

Після київського, найбільш загруженим вокзалом в "Укрзалізниці" назвали саме львівський. У 2018 році він обслужив 8,3 мільйонів пасажирів. У топ-3 також і ввійшов Харків-Пасажирський вокзал – 5,7 мільйонів пасажирів.

Наступні вокзали розташувалися у топ-10 таким чином: Одеса-Головна ( 5,6 мільйонів пасажирів), Дніпро-Головний (3,3 мільйонів пасажирів), Вінниця (2,7 мільйонів пасажирів), Запоріжжя 1 (2,1 мільйонів пасажирів), Івано-Франківськ (1,6 мільйонів пасажирів), Хмельницький (1,6 мільйонів пасажирів) та Херсон (1,5 мільйонів пасажирів).

Щодо найбільш завантажених потягів у дальньому сполученні, то їх умовний рейтинг виглядає так:

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ – 1,3 мільйона пасажирів;

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ – 950 тисяч 795 пасажирів;

№ 70/69 Маріуполь – Львів – 852 тисяч 195 пасажирів;

№ 120/119 Запоріжжя, Кривий Ріг – Львів – 778 тисяч 423 пасажирів;

№ 41/42 Дніпро – Трускавець – 778 тисяч 045 пасажиріва;

№ 124/123 Костянтинівка – Київ – 729 тисяч 775 пасажирів;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл – 708 тисяч 270 пасажирів;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ – 650 тисяч 599 пасажирів;

№ 108/107 Одеса - Ужгород – 638 тисяч 599 пасажирів;

№ 126/125 Київ - Костянтинівка – 606 тисяч 113 пасажирів;

№ 148/147 Одеса - Київ – 606 тисяч 013 пасажирів.