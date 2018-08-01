Какие потери понесли боевики на Донбассе за июль: фото ликвидированных наемников

На протяжении июля украинские военные сумели на Донбассе ликвидировать более 30 боевиков. Кроме того, еще более 60 получили ранения. Страдают пророссийские наемники и от небоевых потерь.

Соответствующую информацию на своей странице в Facebook обнародовал офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан.

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По его словам, в течение июля украинские воины нанесли значительные ущерб пророссийским наемникам на Донбассе.



"Игнорируя минские договоренности в июле российско-террористические войска каждый день провоцировали подразделения Объединенных сил огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. Адекватный ответ воинов ОС не заставлял ждать", – подчеркнул военный.



Как отметил он, по итогам июля в подразделениях российско-террористических войск в Донбассе было ликвидировано около 31 боевика и около 68 наемников получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, небоевые потери врага составили 12 человек (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности).

Эта цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерями. Кураторы из России предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы псевдореспублики. Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и так называемой "Новороссии", поэтому увольняются из подразделений российско-террористических войск,

– констатировал Штефан.



Ликвидированные на Донбассе боевики

Напомним, ранее Анатолий Штефан уже обнародовал фото ликвидированных на Донбассе пророссийских наемников. По его словам, один из них является гражданином России, а другой – Молдовы.