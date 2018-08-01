13:36
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Яких втрат зазнали бойовики на Донбасі за липень: фото ліквідованих найманців

647 Читать новость на русском
У липні було ліквідовано близько 31 бойовика та близько 68 найманців зазнали поранень, – Анатолій Штефан
У липні було ліквідовано близько 31 бойовика та близько 68 найманців зазнали поранень, – Анатолій Штефан / QHA

Упродовж липня українські військові зуміли на Донбасі ліквідувати понад 30 бойовиків. Крім того, ще більш ніж 60 зазнали поранень. Страждають проросійські найманці й від небойових втрат.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер Збройних Сил з позивним "Штірліц" Анатолій Штефан.

Читайте також: Згоріли заживо та фейкова рота: воїн сповістив, як доля відплатила бойовикам на Луганщині

За його словами, упродовж липня українські воїни завдали значних втрат проросійським найманцям на Донбасі.

"Ігноруючи мінські домовленості у липні російсько-терористичні війська кожного дня провокували підрозділи Об’єднаних сил вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів. Адекватна відповідь воїнів ОС не змушувала чекати", – підкреслив військовий.

Як зауважив він, за підсумками липня в підрозділах російсько-терористичних військ на Донбасі було ліквідовано близько 31 бойовика та близько 68 найманців зазнали поранень різних ступенів важкості. Крім того, небойові втрати ворога склали 12 осіб (суїцид, порушення заходів безпеки, вбивство з необережності).

Ця цифра може відрізнятися у більший бік у зв’язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків та російськими військовими втратами. Куратори з Росії наказують систематично занижувати офіційну кількість загиблих і поранених у зв’язку з низьким так званим призовом на “військову службу за контрактом” і не бажанням в останній час захищати так звані кордони псевдореспубліки. Більшість бойовиків, які брали участь у бойових діях на протязі перших років війни, вже розчаровані ідеями “русского мира” та так званої "новоросії", відтак звільняються з підрозділів російсько-терористичних військ,
– констатував Штефан.

Штефан, Донбас, груз 200, вантаж 200, ліквідовані, жертви, бойовики, ДНР, ЛНР
Ліквідовані на Донбасі бойовики

Нагадаємо, раніше Анатолій Штефан уже оприлюднював фото ліквідованих на Донбасі проросійських найманців. За його словами, один із них є громадянином Росії, а інший – Молдови.

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
сьогодні, 13:00 Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сьогодні, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Нові тарифи на тепло та гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня
сьогодні, 11:25 Нові тарифи на тепло та гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сьогодні, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
31 липня, 22:02 Чи потрібна Німеччині ядерна зброя та як це вплине на світ?
Борис Немировський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Володимир Кличко відкрив свій власний розкішний готель (Фото)
 27 листопада 2012 , 13:43
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Легендарний наставник "Евертона" не продовжив контракт з клубом через "Барселону"
 25 лютого 2017 , 13:00
В Україні з’явиться державна мережа суперчарджерів
 6 липня , 10:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук