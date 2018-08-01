Яких втрат зазнали бойовики на Донбасі за липень: фото ліквідованих найманців

Упродовж липня українські військові зуміли на Донбасі ліквідувати понад 30 бойовиків. Крім того, ще більш ніж 60 зазнали поранень. Страждають проросійські найманці й від небойових втрат.

Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер Збройних Сил з позивним "Штірліц" Анатолій Штефан.

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За його словами, упродовж липня українські воїни завдали значних втрат проросійським найманцям на Донбасі.

"Ігноруючи мінські домовленості у липні російсько-терористичні війська кожного дня провокували підрозділи Об’єднаних сил вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами та вогнем снайперів. Адекватна відповідь воїнів ОС не змушувала чекати", – підкреслив військовий.

Як зауважив він, за підсумками липня в підрозділах російсько-терористичних військ на Донбасі було ліквідовано близько 31 бойовика та близько 68 найманців зазнали поранень різних ступенів важкості. Крім того, небойові втрати ворога склали 12 осіб (суїцид, порушення заходів безпеки, вбивство з необережності).

Ця цифра може відрізнятися у більший бік у зв’язку з постійним приховуванням лідерами бойовиків та російськими військовими втратами. Куратори з Росії наказують систематично занижувати офіційну кількість загиблих і поранених у зв’язку з низьким так званим призовом на “військову службу за контрактом” і не бажанням в останній час захищати так звані кордони псевдореспубліки. Більшість бойовиків, які брали участь у бойових діях на протязі перших років війни, вже розчаровані ідеями “русского мира” та так званої "новоросії", відтак звільняються з підрозділів російсько-терористичних військ,

– констатував Штефан.



Ліквідовані на Донбасі бойовики

Нагадаємо, раніше Анатолій Штефан уже оприлюднював фото ліквідованих на Донбасі проросійських найманців. За його словами, один із них є громадянином Росії, а інший – Молдови.