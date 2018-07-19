Кандидат у депутати: військові оприлюднили фото ліквідованих проросійських бойовиків

На Донбасі ліквідували росіянина та молдованина, які воювали на стороні проросійських бойовиків. Це затримання – черговий доказ присутності росіян на Донбасі.

Зокрема, одного з найманців, громадянина Росії Андрія Боришпольця, два дні тому в районі Горлівки убив український снайпер. Росіянин, якому 42 роки, давно був внесений у базу "Миротворця".

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Про це повідомив у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

Воювати на Донбас проти України він приїхав з Курганської області, що неподалік Сибіру. А в "Однокласники" викладав світлини зроблені на Донбасі. У соцмережах родичі вже оплакують загибель бойовика.

Інші ліквідовані найманці – Максим Волков, 1983 року народження та молдованин Олег Беціян. Він терорист підрозділу "П'ятнашка", голова територіальної організації Брічень партії "Патріоти Молдови", кандидат у депутати Парламенту Молдови.

Раніше українська контррозвідка затримала колишнього поплічника проросійських найманців, який влаштувався на роботу за контрактом в одну з військових частин України.