"Працювала за ідею": контррозвідка затримала найманку, яка воювала на боці окупантів

Співробітники військової контррозвідки СБУ викрили та затримали учасницю жінку, яка входила до лав збройних формувань так званої "ДНР" і переховувалась на мирній території України.

Про це вдень 19 липня повідомили у прес-центрі Операції Об’єднаних сил.

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За даними штабу, силовики з’ясували, що 43-річна мешканка Слов'янська у 2014 році під час окупації міста російськими найманцями разом з чоловіком добровільно приєдналася до так званого "ополчення Новоросії".

Жінка розповіла, що під керівництвом бойовиків, один з яких мав позивний "Хміль", стояла на блокпості і здійснювала «фільтраційні заходи» – полювала на проукраїнськи налаштованих жителів у Слов'янську і Краматорську і доставляла їх ватажкам бойовиків.

Розчарувавшись в ідеях "русского мира", під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських бандформувань і з початком активних дій Збройних сил України зі звільнення українських міст, "ополченка" самовільно покинула службу,

– повідомили у прес-центрі Операції Об’єднаних сил.

Раніше українська контррозвідка затримала колишнього поплічника проросійських найманців, який влаштувався на роботу за контрактом в одну з військових частин України.