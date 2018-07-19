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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Работала за идею": контрразведка задержала наёмницу, которая воевала на стороне оккупантов

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Женщину, которая воевала на стороне наемников на Донбассе, задержала контрразведка
Женщину, которая воевала на стороне наемников на Донбассе, задержала контрразведка / Кадр из видео

Сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили и задержали женщину, которая входила в ряды вооруженных формирований так называемой "ДНР" и скрывалась на мирной территории Украины.

Об этом днем ​​19 июля сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

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По данным штаба, силовики выяснили, что 43-летняя жительница Славянска в 2014 году во время оккупации города российскими наемниками вместе с мужем добровольно присоединилась к так называемому "ополчению Новороссии".

Женщина рассказала, что под руководством боевиков, один из которых имел позывной "Хмель", стояла на блокпосту и осуществляла "фильтрационные мероприятия" – охотилась на проукраински настроенных жителей в Славянске и Краматорске и доставляла их предводителям боевиков.

Разочаровавшись в идеях "русского мира", под влиянием аморального поведения большинства членов пророссийских бандформирований и с началом активных действий Вооруженных сил Украины по освобождению украинских городов, "ополченка" самовольно покинула службу,
– сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

Ранее украинская контрразведка задержала бывшего соратника пророссийских наемников, который устроился на работу по контракту в одной из воинских частей Украины.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Операция Объединенных сил Славянск
Источник: 24 Канал
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