Кандидат в депутаты: военные обнародовали фото ликвидированных пророссийских боевиков

На Донбассе ликвидировали россиянина и молдаванина, воевавших на стороне пророссийских боевиков. Это задержание – очередное доказательство присутствия россиян на Донбассе.

В частности, одного из наемников, гражданина России Андрея Боришпольця, два дня назад в районе Горловки убил украинский снайпер. Россиянин, которому 42 года, давно был внесен в базу "Миротворца".

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Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

Воевать на Донбасс против Украины он приехал из Курганской области, недалеко от Сибири. А в "Одноклассники" выкладывал фотографии сделанные на Донбассе. В соцсетях родственники уже оплакивают гибель боевика.



Другие ликвидированные наемники – Максим Волков, 1983 года рождения и молдаванин Олег Бециян. Он террорист подразделения "Пятнашка", глава территориальной организации Бричень партии "Патриоты Молдовы", кандидат в депутаты Парламента Молдовы.

Ранее украинская контрразведка задержала бывшего соратника пророссийских наемников, который устроился на работу по контракту в одной из воинских частей Украины.