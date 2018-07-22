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Згоріли заживо та фейкова рота: воїн сповістив, як доля відплатила бойовикам на Луганщині

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Бойвики згоріли заживо у танку та неочікуваний поворот історії: воїн ЗСУ поділився подробицями
Бойвики згоріли заживо у танку та неочікуваний поворот історії: воїн ЗСУ поділився подробицями / Соцмережі

Напередодні на окупованій частині Луганської області три проросійських найманці згоріли заживо у танку. У підсумку бойовики влаштували перевірку, в результаті якої з'ясувалося, що однак із танкових рот була тільки на папері, однак на неї виділялися гроші та всі необхідні речі.

Про це повідомив офіцер Збройних Сил з позивним "Штірліц" Анатолій Штефан.

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"У другому "армійському корпусі "ЛНР" сталася надзвичайна подія, в результаті якої демобілізувалися приєдналися до славної 200-ї бригади кілька танкістів, а також псевдоофіцерів. Під час перевірки з боку російських кураторів стало відомо що одна з танкових рот була тільки на папері, але на неї списувалися паливно-мастильні матеріали, боєкомплекти, грошове забезпечення з кишені російських окупантів", – зазначив воїн.

Згодом він уточнив, що інцидент трапився у так звані "7-й окремій мотострілковій бригаді".

За його словами, у танку згоріли заживо "командир роти", "заступник з технічної частини" та "наводчик-оператор".

На підтвердження своїх слів Штефан оприлюднив дописи бойовиків, у яких, зокрема, підкреслюється, що цю новину на окупованих територіях активно замовчують.

"Скажуть, що нещасний випадок і все таке, кинувши тим самим сім'ї "захисників" на компенсації та виплати", – пише один із найманців.

Нагадаємо, раніше Анатолій Штефан показував фото росіянина та молдованина, які воювали на боці бойовиків на Донбасі та яких було ліквідовано.   

Теги: Новини України Україна – Росія Жертви Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 канал
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