В ОБСЄ зафіксували, що ворог стягує озброєння під окупований Луганськ

Як доповідає українська розвідка, російсько-окупаційні війська стягують велику кількість воєнної техніки в районі Луганська. В тому числі і танків та артилерії, щоправда поки її не застосовують.

Про це повідомив воєнний кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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19 липня під Маріуполем у бою на короткій дистанції українським морським піхотинцям вдалося знешкодити проросійського найманця. За даними української розвідки ще двох терористів, прибічників окупованих територій було ліквідовано.

Також на пропускному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка" 19 липня затримали так званих казаків з непідкорнтрольних Україні територій, які у 2014 році воювали за ідею "русского мира".

По всій лінії фронту російсько-окупаційні війська вели обстріли. Близько 20 їх зафіксовано за останню добу. Особливо активними вони були на окупованій Луганщині. В лавах української армії за добу жодного загиблого, але один військовий поранений.

До слова, напередодні військовий оглядач сайту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що для того, аби взяти силою Маріуполь, що на Донбасі, Російській Федерації доведеться розпочати широкомасштабну військову операцію за участю своїх Збройних сил і нанести удар по місту танками і авіацією.