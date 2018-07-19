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Знешкоджено та упаковано: українські морпіхи ефектно відправили на той світ окупанта

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Українським воїнам у швидкому бою вдалося ліквідувати службовця ЗС РФ
Українським воїнам у швидкому бою вдалося ліквідувати службовця ЗС РФ / Соцмережі

Під Маріуполем у бою на короткій дистанції українським морським піхотинцям вдалося знешкодити проросійського найманця. Сталося це, коли майбутній небіжчик намагався проникнути на протилежні позиції.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, загиблий є розвідником,

Розвідник, ймовірно, зі складу 9-го мотострілецького полку 1-го армійського корпусу Збройних сил РФ.

"Він спробував проникнути на позиції 503-го батальйону морської піхоти під Маріуполем. Однак наші бійці на посту не сплять, бій на короткій дистанції закінчився швидко. Найманця знешкоджено та упаковано. Спасибі морпіхам за відмінну службу та захист Батьківщини!" – додає Бутусов.

Крім того, журналіст опублікував фото небіжчика. 


Убитий на Донбасі проросійський найманець 

Нагадаємо, в середині липня на Маріупольському напрямку проросійські найманці пострілом у спину вбили свого товариша, коли той намагався перетнути лінію розмежування та перейти на підконтрольну Україні територію.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини Маріуполя Збройні Сили України Жертви
Джерело: 24 канал
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