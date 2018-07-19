Обезврежено и упаковано: украинские морпехи эффектно отправили на тот свет оккупанта

Под Мариуполем в бою на короткой дистанции украинским морским пехотинцам удалось обезвредить пророссийского наемника. Произошло это, когда будущий покойник пытался проникнуть на противоположные позиции.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

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По его словам, погибший является разведчиком.

Разведчик, вероятно, из состава 9-го мотострелкового полка 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

"Он попытался проникнуть на позиции 503-го батальона морской пехоты под Мариуполем. Однако наши бойцы на посту не спят, бой на короткой дистанции закончился быстро. Наемника обезврежено и упаковано. Спасибо морпехам за отличную службу и защиту Родины!" – добавляет Бутусов.

Кроме того, журналист опубликовал фото покойника.

Убитый на Донбассе пророссийский наемник

Напомним, в середине июля на Мариупольском направлении пророссийские наемники выстрелом в спину убили своего товарища, когда тот пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.