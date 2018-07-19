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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе

120 Читати новину українською
"Хлебное" перемирие
"Хлебное" перемирие / 24 канал

С 1 июля 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил действует так называемое "хлебное" перемирие. Но в действительности террористы продолжают циничные обстрелы: почти каждый день на фронте есть раненые. Смотрите в инфографике 24 канала, каков истинный режим тишины на Донбассе.

Террористы, как правило, активизируются в темное время суток, провоцируя наших военных на огонь. Отметим, ВСУ дают отпор оккупантам, если есть угроза для их жизни.

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За 18 дней с 1 июля во время "хлебного" перемирия террористы осуществили 389 обстрелов – в среднем 22 обстрелы в день.

В результате боевых действий на Донбассе за этот период погиб один украинский военный, ранен 21 защитник Украины.

По данным разведки, потери террористов значительно больше – 15 убитых и 35 раненых.

Втрати України на Донбасі, липень 2018

Статистика обстрелов на Донбассе с 1 по 18 июля

Теги: Жертвы Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Публикации Инфографика Вооруженные Силы Украины АТО
Источник: 24 Канал
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