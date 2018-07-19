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Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі

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"Хлібне" перемир'я
"Хлібне" перемир'я / 24 канал

З 1 липня 2018 року в зоні проведення Операції Об’єднаних сил діє так зване "хлібне" перемир’я. Та насправді терористи продовжують цинічні обстріли: майже щодня на фронті є поранені. Дивіться в інфографіці 24 каналу, яким є насправді режим тиші на Донбасі.

Терористи, зазвичай, активізуються у темний період доби, провокуючи наших військових на вогонь у відповідь. Зазначимо, ЗСУ дають відсіч окупантам, якщо є загроза для їхнього життя.

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За 18 днів з 1 липня під час "хлібного" перемир’я терористи здійснили 389 обстрілів – в середньому 22 обстріли на день.

Внаслідок бойових дій на Донбасі за цей період загинув один український військовий, поранено 21 захисника України.

За даними розвідки, втрати терористів значно більші – 15 вбитих і 35 поранених.

Втрати України на Донбасі, липень 2018

Статистика обстрілів на Донбасі з 1 по 18 липня

Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Жертви Публікації АТО Збройні Сили України Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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