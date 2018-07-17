Пророссийские боевики убили российского наемника, когда тот пытался сдаться военным ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Мариупольском направлении боевик российских оккупационных войск из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Сейчас известно, что у российского наемника были проблемы финансового характера со своими сослуживцами. Однако добраться до наших войск он так и не смог. Разъяренные "кредиторы" выстрелом в спину цинично убили своего бывшего товарища по службе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя.