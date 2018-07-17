Проросійські бойовики вбили російського найманця, коли той намагався здатися військовим ЗСУ

В районі проведення операції Об'єднаних сил на Маріупольському напрямку бойовик російських окупаційних військ зі складу 9-го ОШПМП намагався перетнути лінію розмежування та перейти на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

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Наразі відомо, що у російського найманця були проблеми фінансового характеру зі своїми співслужбовцями. Однак, дістатися наших військ він так і не зміг. Розлючені "кредитори" пострілом у спину цинічно вбили свого колишнього товариша "по службі", – йдеться у повідомлені.

Зазначється, за допомогою військовослужбовців одного з підрозділів морської піхоти, зі складу Об'єднаних сил, тіло було доставлено у морг однієї з лікарень Маріуполя.