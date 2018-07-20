В ОБСЕ зафиксировали, что враг стягивает вооружение под оккупированный Луганск

Как докладывает украинская разведка, российско-оккупационные войска стягивают большое количество военной техники в районе Луганска. В том числе и танков и артиллерии, правда пока ее не применяют.

Об этом сообщил военный корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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19 июля под Мариуполем в бою на короткой дистанции украинским морским пехотинцам удалось обезвредить пророссийского наемника. По данным украинской разведки еще двое террористов, сторонников оккупированных территорий, были ликвидированы.

Также на пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка" 19 июля задержали так называемых казаков с неподконтрольных Украине территорий, которые в 2014 году воевали за идею "русского мира".

По всей линии фронта российско-оккупационные войска вели обстрелы. Около 20 зафиксировано за последние сутки. Особенно активными они были на оккупированной Луганщине. В рядах украинской армии за сутки ни одного погибшего, но один военный ранен.

К слову, накануне военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что для того, чтобы взять Мариуполь силой, Российской Федерации придется начать широкомасштабную военную операцию с участием своих Вооруженных сил и нанести удар по городу танками и авиацией.