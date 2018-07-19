Россия может атаковать Мариуполь: военный эксперт озвучил способ

Для того, чтобы взять силой Мариуполь, что на Донбассе, Российской Федерации придется начать широкомасштабную военную операцию с участием своих Вооруженных сил и нанести удар по городу танками и авиацией.

Такое мнение высказал военный обозреватель сайта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью"Апостроф".

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По его словам, невозможно провести такую ​​операцию в гибридном формате, ссылаясь исключительно на так называемую армию пророссийских боевиков.

Это должна быть полномасштабная операция с концентрацией в регионе сухопутных войск, а со стороны Азовского моря должны будут проводиться десантные операции. Но, как известно, у "ДНР" нет никакого флота, чтобы осуществить такое десантирование. А, учитывая концентрацию ВСУ в данном секторе, Кремль просто будет обязан прибегнуть к регулярным подразделениям ВС РФ,

– отметил Коваленко.

Однако, по словам эксперта, России не выгодно прибегать к серьезным вооруженным действиям при вероятном захвате Мариуполя, ведь на нее давят санкции Запада.

"Плюс, это должны быть мощные танковые кулаки, чтобы пробивать нашу многополосную оборону в данном секторе. Кроме того, при таком сценарии будет использована авиация ВСУ и системы ПВО, если Россия также ответит авиацией. Поэтому в одном ударе России придется сконцентрировать очень большие силы, а Кремль находится в выжидательной позиции, пытается пережить усиление санкционной политики, поэтому осуществлять такие масштабные военные действия Москве, как минимум, не выгодно", – добавил он.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на оккупированных территориях увеличивает свое военное присутствие, а благодаря ее дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. Поэтому, по словам главы государства вполне вероятно, что Кремль готовит военную операцию атаки на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.