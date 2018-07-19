Росія може атакувати Маріуполь: військовий експерт озвучив спосіб

Для того, аби взяти силою Маріуполь, що на Донбасі, Російській Федерації доведеться розпочати широкомасштабну військову операцію за участю своїх Збройних сил і нанести удар по місту танками і авіацією.

Таку думку висловив військовий оглядач сайту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю "Апостроф".

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За його словами, неможливо провести таку операцію в гібридному форматі, посилаючись виключно на так звану армію проросійських бойовиків.

Це повинна бути повномасштабна операція з концентрацією в регіоні сухопутних військ, а з боку Азовського моря повинні будуть проводитися десантні операції. Але, як відомо, "ДНР" немає ніякого флоту, щоб здійснити таке десантування. А, враховуючи концентрацію ЗСУ в даному секторі, Кремль просто буде зобов'язаний вдатися до регулярних підрозділів ЗС РФ,

– наголосив Коваленко.

Водночас, за словами експерта, Російській Федерації не вигідно вдаватися до серйозних збройних дій при ймовірному захопленні Маріуполя, адже на неї тиснуть санкції Заходу.

"Плюс, це мають бути потужні танкові кулаки, щоб пробивати нашу багатосмужну оборону в даному секторі. Крім того, при такому сценарії буде використана авіація ЗСУ і системи ППО, якщо Росія також відповість авіацією. Тому в одному ударі Росії доведеться сконцентрувати дуже великі сили, а Кремль перебуває у вичікувальній позиції, намагається пережити посилення санкційної політики, тому здійснювати такі масштабні військові дії Москві, як мінімум, не вигідно", – додав він.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія на окупованих територіях збільшує свою військову присутність, а завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському регіоні та Азовському регіонах. Відтак, за словами глави держави цілком імовірно, що Кремль готує військову операцію атаки на Маріуполь, аби можна було завдати значний економічний удар по Україні.