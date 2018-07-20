Украинские бойцы ликвидировали нескольких пророссийских боевиков на Донбассе

За прошедшие сутки, 19 июля, российские оккупационные войска продолжали цинично обстреливать позиции украинских военных, тем самым нарушая установленное перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении прошедших суток, 19 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 18 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", – говорится в сообщении.



В частности, пророссийские боевики активно били по позициям ВСУ на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорская, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловка, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.



Как отметили в штабе, такими провокационными действиями российские оккупационные войска пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.



Также отмечается, что в течение текущих суток оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям украинских бойцов у Широкино и Водяного.

19 июля потерь среди защитников Украины нет. По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен. Вследствие прицельного враждебного огня 20 июля один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,

– добавили в штабе.