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Украинские бойцы ликвидировали нескольких пророссийских боевиков на Донбассе

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Пророссийские боевики понесли немалые потери на Донбассе
Пророссийские боевики понесли немалые потери на Донбассе / Фото из открытых источников

За прошедшие сутки, 19 июля, российские оккупационные войска продолжали цинично обстреливать позиции украинских военных, тем самым нарушая установленное перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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"На протяжении прошедших суток, 19 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 18 раз открывал огонь по позициям наших войск. Тяжелое вооружение не применялось", – говорится в сообщении.

В частности, пророссийские боевики активно били по позициям ВСУ на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорская, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловка, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

Как отметили в штабе, такими провокационными действиями российские оккупационные войска пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия.

Также отмечается, что в течение текущих суток оккупанты 2 раза открывали огонь по позициям украинских бойцов у Широкино и Водяного.

19 июля потерь среди защитников Украины нет. По данным разведки трое оккупантов погибли и один был ранен. Вследствие прицельного враждебного огня 20 июля один военнослужащий Объединенных сил получил ранения,
– добавили в штабе.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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