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Українські бійці ліквідували кількох проросійських бойовиків на Донбасі

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Проросійські бойовики зазнали чималих втрат на Донбасі
Проросійські бойовики зазнали чималих втрат на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Минулої доби, 19 липня, російські окупаційні війська продовжували цинічно обстрілювати позиції українських військових, тим самим порушуючи встановлене перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 19 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, проросійські бойовики активно гатили по позиціях ЗСУ на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного та Водяного.

Як зауважили у штабі, такими провокативними діями російські окупаційні війська намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, аби у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я.

Також зазначається, що упродовж поточної доби окупанти 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських бійців біля Широкиного та Водяного. 

19 липня втрат серед захисників України не має. За даними розвідки троє окупантів загинули і одного було поранено. Внаслідок прицільного ворожого вогню 20 липня один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення,
– додали у штабі.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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