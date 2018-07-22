Сгорели заживо и фейковая рота: воин сообщил, как судьба отплатила боевикам на Луганщине

Накануне на оккупированной части Луганской области три пророссийских наемника сгорели заживо в танке. В итоге боевики устроили проверку, в результате которой выяснилось, что одна из танковых рот была только на бумаге, однако на нее выделялись деньги и все необходимые вещи.

Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил с позывным "Штирлиц" Анатолий Штефан.

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"Во втором "армейском корпусе "ЛНР" произошло ЧП, в результате которого демобилизовались и присоединились к славной 200-й бригаде несколько танкистов, а также псевдоофицеров. Во время проверки со стороны российских кураторов стало известно, что одна из танковых рот была только на бумаге, но на нее списывались горюче-смазочные материалы, боекомплекты, денежное обеспечение из кармана российских оккупантов", – отметил воин.

Впоследствии он уточнил, что инцидент произошел в так называемые "7-й отдельной мотострелковой бригаде".

По его словам, в танке сгорели заживо "командир роты", "заместитель по технической части" и "наводчик-оператор".

В подтверждение своих слов Штефан обнародовал сообщения боевиков, в которых, в частности, подчеркивается, что эту новость на оккупированных территориях активно замалчивают.

"Скажут, что несчастный случай и все такое, бросив тем самым семьи "защитников" на компенсации и выплаты", – пишет один из наемников.

Напомним, ранее Анатолий Штефан показывал фото россиянина и молдаванина, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе и которые были ликвидированы.