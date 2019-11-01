Какие потери понесли пророссийские боевики на Донбассе в октябре: цифра

За месяц оккупанты понесли масштабные потери на Донбассе. Во всех случаях украинские воины оборонялись, защищая свои позиции и отвечали на обстрел оккупантов.

О количестве ликвидированных пророссийских боевиков отчитались в штабе Операции Объединенных Сил.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли Донбасс: есть раненые

В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,

– передают там.

В штабе говорят: в октябре потери незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" составили 96 человек. Смертельных случаев среди них – 33.

Внимание! Это лишь достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных. То есть реальные могут быть больше 96 человек.

Кроме того, в ООС добавляют: оккупанты прибегают к грязным манипуляциям, чтобы скрыть собственные потери. Так, в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной Донетчине автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли сами же боевики. Во взрыве машины и гибели его пассажиров пророссийские оккупанты обвинили украинскую сторону.

Также боевики обвинили украинских бойцов в том, что они якобы обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

Традиционно для российской пропаганды акцент сделали на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить "ополченцы". В сообщении отсутствуют материалы фото- или видеофиксации,

– добавляют в штабе ООС.

В местности, где якобы произошло событие, а это – около 300 метров до опорного пункта врага, уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми. Боевые действия на этом участке 31 октября Объединенные силы не вели. Украинские военнослужащие никаких пусков из противотанковых ракетных комплексов не осуществляли.