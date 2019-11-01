Яких втрат зазнали проросійські бойовики на Донбасі у жовтні: цифра
За місяць окупанти зазнали масштабних втрат на Донбасі. У всіх випадках українські воїни оборонялись, захищаючи власні позиції та давали відповідь на обстріл окупантів.
Про кількість ліквідованих проросійських бойовиків відзвітували у штабі Операції Об’єднаних Сил.
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У разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
– передають там.
У штабі кажуть: у жовтні втрати незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" склали 96 осіб. Смертельних випадків серед них – 33.
Увага! Це лише достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних. Тобто реальні можуть бути більшими ніж 96 осіб.
Окрім того, в ООС додають: окупанти вдаються до брудних маніпуляцій, аби приховати власні втрати. Так, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій Донеччині автомобіль окупантів підірвався на міні. Її заклали і успішно забули самі ж бойовики.
У вибуху автівки та загибелі її пасажирів проросійські окупанти звинуватили українську сторону.
Також бойовики звинуватили українських бійців у тому, що вони начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям.
Традиційно для російської пропаганди акцент зробили на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації,
– додають у штабі ООС.
У місцевості, де нібито відбулася подія, а це – близько 300 метрів до опорного пункту ворога, уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми. Бойові дії на цій ділянці 31 жовтня Об’єднані сили не вели. Українські військовослужбовці жодних пусків з протитанкових ракетних комплексів не здійснювали.
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