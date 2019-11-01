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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Яких втрат зазнали проросійські бойовики на Донбасі у жовтні: цифра

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      Втрати серед проросійських бойовиків у жовтні склали 96 осіб
      Втрати серед проросійських бойовиків у жовтні склали 96 осіб / Ілюстративне фото

      За місяць окупанти зазнали масштабних втрат на Донбасі. У всіх випадках українські воїни оборонялись, захищаючи власні позиції та давали відповідь на обстріл окупантів.

      Про кількість ліквідованих проросійських бойовиків відзвітували у штабі Операції Об’єднаних Сил.

      Дивіться також: Окупанти обстріляли Донбас: є поранені

      У разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
      – передають там.

      У штабі кажуть: у жовтні втрати незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" склали 96 осіб. Смертельних випадків серед них – 33.

      Увага! Це лише достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних. Тобто реальні можуть бути більшими ніж 96 осіб.

      Окрім того, в ООС додають: окупанти вдаються до брудних маніпуляцій, аби приховати власні втрати. Так, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій Донеччині автомобіль окупантів підірвався на міні. Її заклали і успішно забули самі ж бойовики.
      У вибуху автівки та загибелі її пасажирів проросійські окупанти звинуватили українську сторону.

      Також бойовики звинуватили українських бійців у тому, що вони начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям.

      Традиційно для російської пропаганди акцент зробили на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації,
      – додають у штабі ООС.

      У місцевості, де нібито відбулася подія, а це – близько 300 метрів до опорного пункту ворога, уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми. Бойові дії на цій ділянці 31 жовтня Об’єднані сили не вели. Українські військовослужбовці жодних пусків з протитанкових ракетних комплексів не здійснювали.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Жертви Постраждалі Російська пропаганда
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