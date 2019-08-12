Какие предприятия больше всего загрязняют воды в Украине: обнародован рейтинг

Госводагентство обнародовало рейтинг 100 крупнейших предприятий-загрязнителей за 2018 год. Список сформирован на основании данных государственного учета водопользования по результатам представленной субъектами хозяйствования отчетности об использовании воды в 2018 году

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства водных ресурсов Украины.

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Почти две трети предприятий, которые вошли в рейтинг крупнейших загрязнителей, расположены на территории пяти областей: Днепропетровская – 24, Донецкая – 19, Львовская – 7, Харьковская – 7, Луганская – 6.

Больше всего предприятий-загрязнителей относятся к коммунальной отрасли – 74 и промышленности – 18 (из них крупнейшие, это предприятия черной металлургии – 6).

Какие предприятия возглавили рейтинг загрязнителей:

"Киевводоканал" – 283,3 млн. куб. м. "Меткомбинат "Азовсталь" – 139,8 млн. куб. м. "Днепровский меткомбинат" (г. Каменское) – 64,57 млн. куб. м. "Запорожсталь" – 53,87 млн. куб. м. "Днепрводоканал" – 53,02 млн. куб. м. "НАЙС" (г. Днепр) – 45,66 млн. куб. м. "Львовводоканал" – 36,04 млн. куб. м. "Николаевводоканал" – 19,39 млн. куб. м. "ДТЭК Павлоградуголь – 15,89 млн. куб. м. "Черниговводоканал" – 14,9 млн. куб. м.

Общее количество предприятий, сбрасывающих загрязненные сточные воды – 539, общий объем сброса загрязненных сточных вод – 952 млн. куб. м. Из них 918,6 млн. куб. м. сбрасывают предприятия, вошедшие в сотню наибольших загрязнителей.