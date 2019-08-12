Які підприємства найбільше забруднюють води в Україні: оприлюднено рейтинг

Держводагентство оприлюднило рейтинг 100 найбільших підприємств-забруднювачів за 2018 рік. Перелік сформовано на підставі даних державного обліку водокористування за результатами поданої суб’єктами господарювання звітності про використання води у 2018 році

Про це повідомила прес-служба Державного агентства водних ресурсів України.

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Майже дві третини підприємств, які увійшли до рейтингу найбільших забруднювачів, розташовані на території п'яти областей: Дніпропетровська – 24, Донецька — 19, Львівська — 7, Харківська — 7, Луганська — 6.

Найбільше підприємств-забруднювачів належать до комунальної галузі — 74 та промисловості — 18 (з них найбільші це підприємства чорної металургії — 6).

Які підприємства очолили рейтинг забруднювачів:

"Київводоканал" — 283,3 млн. куб. м. "Меткомбiнат "Азовсталь" — 139,8 млн. куб. м. "Днiпровський меткомбінат" (м. Камянське) — 64,57 млн. куб. м. "Запорiжсталь" — 53,87 млн. куб. м. "Днiпроводоканал" — 53,02 млн. куб. м. "НАЙС" (м. Днiпро) — 45,66 млн. куб. м. "Львiвводоканал" — 36,04 млн. куб. м. "Миколаївводоканал" — 19,39 млн. куб. м. "ДТЕК Павлоградвугiлля" — 15,89 млн. куб. м. "Чернiгiвводоканал" —14,9 млн. куб. м.

Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води — 539, загальний обсяг скиду забруднених стічних вод — 952 млн. куб. м. З них 918,6 млн. куб. м. скидають підприємства, що увійшли до сотні найбільших забруднювачів.