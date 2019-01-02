Какие проблемы больше всего волнуют украинцев: инфографика

Война на Донбассе, повышение тарифов, нестабильная экономическая ситуация, коррупция остро беспокоят украинцев. В течение многих лет люди ждут решения этих проблем, однако, их надежды не оправдываются.

С 29 сентября по 14 октября 2018 среди взрослого населения Украины проведен опрос Социологической группой "Рейтинг", который был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID).

Украинцев спрашивали о том, какие проблемы являются наибольшими угрозами для их страны. Среди общегосударственных проблем самой значимой для опрошенных являются военные действия на Донбассе, украинцев меньше беспокоит коррупция и низкий уровень производства.

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Меньше всего украинцев волнует статус русского языка и право собственности на землю.



Проблемы для украинцев: инфографика