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      Какие проблемы больше всего волнуют украинцев: инфографика

      84 Читати новину українською
      Проблемы для украинцев
      Проблемы для украинцев / 24 канал

      Война на Донбассе, повышение тарифов, нестабильная экономическая ситуация, коррупция остро беспокоят украинцев. В течение многих лет люди ждут решения этих проблем, однако, их надежды не оправдываются.

      С 29 сентября по 14 октября 2018 среди взрослого населения Украины проведен опрос Социологической группой "Рейтинг", который был профинансирован Агентством США по международному развитию (USAID).

      Украинцев спрашивали о том, какие проблемы являются наибольшими угрозами для их страны. Среди общегосударственных проблем самой значимой для опрошенных являются военные действия на Донбассе, украинцев меньше беспокоит коррупция и низкий уровень производства.

      Читайте также: Сколько украинцев недовольны работой президента и парламента: результаты опроса

      Меньше всего украинцев волнует статус русского языка и право собственности на землю.


      Проблемы для украинцев: инфографика

       

      Теги: Новости Украины Публикации Война на Донбассе Инфографика Коррупция
      Источник: 24 канал
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