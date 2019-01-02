Які проблеми найбільше хвилюють українців: інфографіка

Війна на Донбасі, підвищення тарифів, нестабільна економічна ситуація, корупція гостро турбують українців. Протягом багатьох років люди очікують на вирішення цих проблем, проте, їхні сподівання не виправдовуються.

З 29 вересня по 14 жовтня 2018 серед дорослого населення України провелося опитування Соціологічною групою "Рейтинг", яке було профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Українців запитували про те, які проблеми є найбільшими загрозами для їхньої країни. Серед загальнодержавних проблем найзначимішою для опитаних є військові дії на Донбасі, менше українців турбує корупція та низький рівень виробництва.

Читайте також: Скільки українців незадоволені роботою президента та парламенту: результати опитування

Найменше українців хвилює статус російської мови та право власності на землю.



Проблеми для українців: інфографіка