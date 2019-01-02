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      Які проблеми найбільше хвилюють українців: інфографіка

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      Проблеми для українців
      Проблеми для українців / 24 канал

      Війна на Донбасі, підвищення тарифів, нестабільна економічна ситуація, корупція гостро турбують українців. Протягом багатьох років люди очікують на вирішення цих проблем, проте, їхні сподівання не виправдовуються.

      З 29 вересня по 14 жовтня 2018 серед дорослого населення України провелося опитування Соціологічною групою "Рейтинг", яке було профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

      Українців запитували про те, які проблеми є найбільшими загрозами для їхньої країни. Серед загальнодержавних проблем найзначимішою для опитаних є військові дії на Донбасі, менше українців турбує корупція та низький рівень виробництва.

      Читайте також: Скільки українців незадоволені роботою президента та парламенту: результати опитування

      Найменше українців хвилює статус російської мови та право власності на землю.


      Проблеми для українців: інфографіка

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Публікації Інфографіка Корупція
      Джерело: 24 канал
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