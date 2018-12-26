Скільки українців незадоволені роботою президента та парламенту: результати опитування

За даними соціологічного опитування, 82% громадян України незадоволені діяльністю президента України Петра Порошенка, натомість 12% українців оцінили його роботу позитивно.

Про це йдеться на сайті Соціологічної групи "Рейтинг".

Читайте також: Соціологія: Другий тур – Тимошенко та Зеленський, президент – Тимошенко

Також 88% опитаних українців не задоволені роботою Верховної Ради України, і лише 6% – відповіли, що задоволені діяльністю парламенту. Зазначимо, що роботою прем’єр-міністра Володимира Гройсмана задоволені 14%, не задоволені –79%.

Окрім того, результати дослідження вказують на те, що рівень задоволеності місцевими головами вищий, аніж обласною владою: роботою ОДА задоволені 23%, а роботою місцевих голів – 43%.

Цікаво, що лише 6% оцінили політичну ситуацію в країні як спокійну, тоді як у рідній області спокійною ситуацію бачать 27%, а у своєму місті/селі – 43%. Напруженою ситуацію в країні бачать майже 58% опитаних, критичною – 31%.