Сколько украинцев недовольны работой президента и парламента: результаты опроса

По данным социологического опроса, 82% граждан Украины недовольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко, в то же время 12% украинцев оценили его работу положительно.

Об этом говорится на сайте Социологической группы "Рейтинг".

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Также 88% опрошенных украинцев недовольны работой Верховной Рады Украины, и только 6% – ответили, что довольны деятельностью парламента. Отметим, что работой премьер–министра Владимира Гройсмана довольны 14%, недовольны – 79%.

Кроме того, результаты исследования указывают на то, что уровень удовлетворенности местными главами выше, чем областной властью: работой ОГА довольны 23%, а работой местных мэров – 43%.

Интересно, что только 6% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в родной области спокойной ситуацию видят 27%, а в своем городе/селе – 43%. Напряженную ситуацию в стране видят почти 58% опрошенных, критической – 31%.