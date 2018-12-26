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      Сколько украинцев недовольны работой президента и парламента: результаты опроса

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      По данным социологического опроса, 82% граждан Украины недовольны деятельностью президента Украины Петра Порошенко, в то же время 12% украинцев оценили его работу положительно.

      Об этом говорится на сайте Социологической группы "Рейтинг".

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      Также 88% опрошенных украинцев недовольны работой Верховной Рады Украины, и только 6% – ответили, что довольны деятельностью парламента. Отметим, что работой премьер–министра Владимира Гройсмана довольны 14%, недовольны – 79%.

      Кроме того, результаты исследования указывают на то, что уровень удовлетворенности местными главами выше, чем областной властью: работой ОГА довольны 23%, а работой местных мэров – 43%.

      Интересно, что только 6% оценили политическую ситуацию в стране как спокойную, тогда как в родной области спокойной ситуацию видят 27%, а в своем городе/селе – 43%. Напряженную ситуацию в стране видят почти 58% опрошенных, критической – 31%.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Гройсман Верховная Рада рейтинги
      Источник: 24 канал
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