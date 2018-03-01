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Какие пункты об Антикоррупционном суде могут изменить: мнение эксперта

254 Читати новину українською
В Украине наконец появится антикоррупционный суд?
В Украине наконец появится антикоррупционный суд? / kellerlegal.org

Принятие в первом чтении закона об Антиконституционном суде – позитивный сигнал МВФ и ЕС. Но в нем есть несколько спорных моментов, вокруг которых развернется дискуссия.

Об этом сайту "24" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По словам эксперта, именно сейчас – перед вторым чтением – над документом начинается главная работа. Есть опасность внесения огромного количества поправок, что затруднит процесс. В то же время, считает Леонов, есть возможность обеспечить нормальную работу и принять закон в определенный срок – весной этого года.

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При этом, как отмечает Леонов, несмотря на критику как со стороны западных партнеров, так и украинских политиков и экспертов, похоже, что Порошенко нашел определенные компромиссы с МВФ и ЕС о том, что изменят, а какие положения оставят. По крайней мере, об этом говорит количество депутатов, которые поддержали законопроект. Если на момент внесения документа в повестку дня по нему было готовы проголосовать всего 235 депутатов, то сейчас его поддержали 282 парламентария. То есть присутствует неплохая динамика.

Александр Леонов назвал основные положения закона, которые могут быть изменены.

"Основной спор развернется вокруг того, кто имеет право назначать судей. В частности, права вето иностранных экспертов при отборе кандидатов. Это вообще запрещено Конституцией. Также относительно требований к самим кандидатам. Они не должны быть политиками, то есть не делать каких-то политических заявлений, иметь определенный опыт работы, в частности, в западной судебной системе. Но согласно этой норме, в Украине таких кандидатов можно по пальцам сосчитать. Вероятно, эта норма будет смягчена. И будут серьезные баталии", – подчеркнул Александр Леонов.

Политолог также определил еще один важный момент в процесс рассмотрения закона об Антикоррупционном суде. По его словам, надо тщательно подойти к формулировкам.

Если будет нарушение процедуры при принятии закона, его могут отменить через Конституционный суд. Надо пройти между Сциллой и Харибдой – достичь компромисса, но сделай так, чтобы это все не рухнуло в один момент. К примеру, чтобы после очередных парламентских выборов некая "маленькая, но гордая" фракция не подала иск в КС, и все не отменили в результате
– отмечает Леонов.

Напомним, 1 марта Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект про Высший антикоррупционный суд. За соответствующий законопроект №7440 на пленарном заседании в четверг проголосовали 282 народных депутата. Ранее Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде поддержать президентский законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Однако многие аналитики и эксперты раскритиковали президентский законопроект.

Что такое Антикоррупционный суд? Высший антикоррупционный суд должен быть судом первой и апелляционной инстанции, будет рассматривать дела о коррупции в особо крупных размерах. Он должен быть создан в рамках судебной реформы и является одним из требований международных партнеров – Международного Валютного Фонда, Всемирного банка и Евросоюза.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Верховная Рада Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
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