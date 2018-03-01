Які пункти про Антикорупційний суд можуть змінити: думка експерта

Ухвалення в першому читанні закону про Антиконституційний суд – позитивний сигнал МВФ і ЄС. Та в ньому є кілька суперечливих моментів, навколо яких розгорнеться дискусія.

Про це сайту "24" розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

За словами експерта, саме зараз – перед другим читанням – над документом розпочинається головна робота. Є небезпека внесення величезної кількості правок, що ускладнить процес. Водночас, вважає Леонов, є можливість забезпечити нормальну роботу і ухвалити закон у визначений термін – навесні цього року.

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При цьому, як наголошує Леонов, попри критику як з боку західних партнерів, так і українських політиків і експертів, схоже, що Порошенко знайшов певні компроміси із МВФ і ЄС щодо того, що змінять, а які положення залишать. Принаймні, про це говорить кількість депутатів, які підтримали законопроект. Якщо на момент внесення документу до порядку денного за нього було готові проголосувати всього 235 депутатів, то зараз його підтримали 282 парламентарії. Тобто є непогана динаміка.

Олександр Леонов назвав головні положення закону, які можуть бути зміненими.

"Основна суперечка розгорнеться навколо того, хто має право призначати суддів. Зокрема, права вето іноземних експертів під час відбору кандидатів. Це загалом заборонено Конституцією. Також щодо вимог до самих кандидатів. Вони не повинні бути політиками, тобто не робити якихось політичних заяв, мати певний досвід роботи, зокрема, в західній судовій системі. Але згідно з цією нормою, в Україні таких кандидатів можна на пальцях порахувати. Певно, цю норму пом’якшать. І будуть серйозні баталії", – наголосив Олександр Леонов.

Політолог також визначив ще один важливий момент у процес розгляду закону про Антикорупційний суд. За його словами, треба ретельно підійти до формулювань.

Якщо буде порушення процедури при ухваленні закону, його можуть скасувати через Конституційний суд. Треба пройти між Сциллою і Харибдою – досягнути компромісу, але зроби так, щоб це все не обвалилося в один момент. Приміром, щоб після чергових парламентських виборів якась "маленька, але горда" фракція не подала позов до КС, і все не скасували в результаті,

– наголошує Леонов.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідний законопроект №7440 на пленарному засіданні у четвер проголосувало 282 народних депутати. Раніше Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді підтримати президентський законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". Проте чимало аналітиків та експертів розкритикували президентський законопроект.

Що таке Антикорупційний суд? Вищий антикорупційний суд має бути судом першої та апеляційної інстанції, який буде розглядати справи про корупцію в особливо великих розмірах. Він має бути створений в рамках судової реформи і є однією з вимог міжнародних партнерів – Міжнародного Валютного Фонду, Світового банку та Євросоюзу.