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      Какие российские услуги запретил использовать Пентагон

      85 Читати новину українською
      Пентагон
      Пентагон / afgcm.com

      Министерство обороны США внесло Россию в список стран, чьими услугам запрещено пользоваться компаниям в США для запуска спутников, начиная с 31 декабря 2022 года.

      Такое решение обнародовал Пентагон, об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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      В Пентагоне утверждают, что Россия попадает в перечень вместе с такими странами, как Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

      Услугами этих стран запрещено пользоваться с последнего дня 2022 года при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для предоставления услуг спутниковой связи.

      Это создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США,
      – заявили в документе представители Пентагона.

      В 2018 году Россия вывела на орбиту несколько спутников, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. А в "Роскосмосе" убеждены, что запрет "не ударит" по российской космической индустрии.

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      Теги: Новости политики Новости России КНДР Новости США Судан Иран Китай Пентагон
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