Какие российские услуги запретил использовать Пентагон

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, чьими услугам запрещено пользоваться компаниям в США для запуска спутников, начиная с 31 декабря 2022 года.

Такое решение обнародовал Пентагон, об этом сообщило издание "Радио Свобода".

Читайте также: Украинская армия получила партию современного вооружения от США: фото

В Пентагоне утверждают, что Россия попадает в перечень вместе с такими странами, как Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия.

Услугами этих стран запрещено пользоваться с последнего дня 2022 года при проведении запусков коммерческих спутников и средств выведения спутников на орбиту для предоставления услуг спутниковой связи.

Это создает неприемлемый риск в сфере кибербезопасности США,

– заявили в документе представители Пентагона.

В 2018 году Россия вывела на орбиту несколько спутников, предназначенных для навигации судов и метеорологических целей. А в "Роскосмосе" убеждены, что запрет "не ударит" по российской космической индустрии.