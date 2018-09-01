Какие самые популярные "евробляхи" среди украинцев

Проблема с "евробляхами" до сих пор не решена. Законопроект №8488 существует. В соответствии с ним должны были бы вводиться ограничения на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения, а также усилилась бы ответственность за нарушение таможенных правил. Но на этом только пиарятся популисты.

19% или каждый пятый автомобиль на вторичном рынке зарегистрирован на иностранных номерах. Читайте также: Насколько легко и дешево можно купить авто на еврономерах в Украине: исследование Количество сделок на украинском рынке ежемесячно составляет 8-12 тысяч. Средняя стоимость "евробляхи" 1,5-2 тысячи долларов. Самым популярным автомобилем с иностранной регистрацией является Volkswagen. Спрос на него составляет 17,7% всего рынка. На второй строчке Opel – 12,1%. Далее украинцы предпочитают Audi (10,7%), BMW (10,1%) и Mercedes (8,2%). Только с начала года в Украину было ввезено 911 тысяч автомобилей на иностранной регистрации, из них не вывезено 339 тысяч. Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.