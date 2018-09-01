11:02
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • воскресенье
    30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Цифра
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Какие самые популярные "евробляхи" среди украинцев

190 Читати новину українською

Проблема с "евробляхами" до сих пор не решена. Законопроект №8488 существует. В соответствии с ним должны были бы вводиться ограничения на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения, а также усилилась бы ответственность за нарушение таможенных правил. Но на этом только пиарятся популисты.

19% или каждый пятый автомобиль на вторичном рынке зарегистрирован на иностранных номерах.

Читайте также: Насколько легко и дешево можно купить авто на еврономерах в Украине: исследование

Количество сделок на украинском рынке ежемесячно составляет 8-12 тысяч. Средняя стоимость "евробляхи" 1,5-2 тысячи долларов.

Самым популярным автомобилем с иностранной регистрацией является Volkswagen. Спрос на него составляет 17,7% всего рынка.

На второй строчке Opel – 12,1%. Далее украинцы предпочитают Audi (10,7%), BMW (10,1%) и Mercedes (8,2%).

Только с начала года в Украину было ввезено 911 тысяч автомобилей на иностранной регистрации, из них не вывезено 339 тысяч.

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

Теги: Иностранные номера Авто
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сегодня, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сегодня, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Убийство Александра Захарченко: последние новости
31 августа, 23:06 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 августа, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
31 августа, 20:36 Убили Захарченко: факты из жизни главаря пророссийских боевиков Донецка
Сколько украинцев готовы воевать за Родину в войне с Россией
 21 декабря 2016 , 06:47 2
Во сколько Украине обходится содержание представительства Президента в Крыму
 10 мая 2016 , 08:27
Кому доверяют украинцы
 14 июля 2016 , 08:43
Сколько акций украинских облэнерго принадлежат Ринату Ахметову: шокирующие данные
 19 августа 2017 , 09:06
Сколько миллионов тратят партии на рекламу: потрясающие цифры
 22 августа , 07:15
Сколько украинцы тратят на лекарства: впечатляющие цифры
 31 августа , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук