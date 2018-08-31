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Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко

Вести.UA 10 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" за 31.08 – Олег Ляшко неоднократно сравнивал себя с Уинстоном Черчиллем. Правда, сходство с легендарным британским премьером было не в деяниях, а во внешности. И теперь радикал нашел себе совсем другого – славянского – кумира. Очевидно, после последних судейских назначений Порошенко Юрию Луценко придется отправиться в места былой славы.

Также в выпуске:

Какие самые популярные "евробляхи" среди украинцев – в "Цифре дня".

Народный депутат выехал в люди на осле.

Теги: Петр Порошенко Юрий Луценко Олег Ляшко Вести.UA
Источник: 24 канал
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