Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко

В свежем выпуске "Вести.UA" за 31.08 – Олег Ляшко неоднократно сравнивал себя с Уинстоном Черчиллем. Правда, сходство с легендарным британским премьером было не в деяниях, а во внешности. И теперь радикал нашел себе совсем другого – славянского – кумира. Очевидно, после последних судейских назначений Порошенко Юрию Луценко придется отправиться в места былой славы.

Также в выпуске: Какие самые популярные "евробляхи" среди украинцев – в "Цифре дня". Народный депутат выехал в люди на осле.