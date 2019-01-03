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      Какие шаги уже сделала Россия, чтобы начать Третью мировую войну

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      Президент РФ Владимир Путин в очередной раз пытается напугать мир. Он проводит показательные испытания и угрожает: западные ПВО новые российские ракеты не остановят. Также Кремль усиливает военные базы на границах и пытается расположить там свои подразделения.

      В конце декабря на полигоне в Камчатском крае русские испытали новую ракету "Авангард". По словам российских военных, эта баллистическая ракета способна поражать цели на расстоянии шести тысяч километров. По их словам, ее вроде не может остановить ни одно ПВО мира.

      Читайте также: В России запустили новую гиперзвуковую ракету комплекса "Авангард", которым хвастался Путин

      В Кремле обещают: эти ракеты будут на вооружении армии РФ уже в следующем году. В разработке находится еще одна баллистическая ракета. В ближайшие два года Россия намерена потратить на армию 30% госбюджета. Путин говорит, что такими действиями РФ не стремятся достичь преимуществ, а хочет "сохранять баланс".

      И этот баланс в Москве видят по-своему, в частности милитаризируют оккупированный Крым. Туда еще весной завезли несколько десятков ЗРК С-300 и С-400. Кроме того, Кремль нашпиговывает оружием и свое Балтийское побережье. На кадрах, снятых американскими спутниками видно: Россия строит 40 новых хранилищ для оружия вблизи Приморска. А на базу в Черняховске россияне еще в феврале завезли ракетные комплексы "Искандер".

      Росія посилила збройну присутність на кордоні з Україною та в окупованому Криму
      Россия усиливает эскалацию на границе с Украиной и в оккупированном Крыму

      Как можно увидеть военные аппетиты Кремля выходят далеко за пределы России. Москва сохранила свои военные базы в 5 из 15 бывших советских республик. Крупнейшие – в Беларуси и Казахстане. Кроме того, еще разместили свои военные подразделения в образованных собственноручно квази-республиках: Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии.

      База – это российская группировка на территории Южной Осетии, которая установлена там для того, чтобы поддержать мир в том регионе и выполнить свои задачи по предназначению,
      – отметил командир российской базы в Южной Осетии Александр Шушукин.

      "Мир" вместе с оружием Россия понесла еще дальше – в Сирию. Три года назад россияне подписали соглашение с сирийскими властями о бесплатном и бессрочном использовании авиабазы "Хеймим". А еще Москва планирует подписать похожее соглашение об использовании морской базы возле Тартуса, где сейчас дислоцированы российские военные судна. А пока россияне там устраивают военные парады.

      Парад російської армії на авіабазі
      Парад российской армии на авиабазе "Хеймим"

      Также в планах России создание военных баз в Египте и в Ливии. Сейчас Москва ведет переговоры с египетскими властями об аренде военно-воздушной базы на севере страны. Ее должны оборудовать для использования уже в 2019 году. В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают: все эти действия России свидетельствуют о ее подготовке к крупному мировому вооруженному противостоянию.

      Западные эксперты пока осторожны в своих оценках, но они также обращают внимание на негативные тенденции, которые могут усилиться в 2019 году.

      Важной темой для мира остается эскалация соревнования между крупными игроками – США, Китаем и Россией. Это противостояние содержит как возможности, так и проблемы для стран среднего звена, которые пытаются балансировать между этими крупными игроками,
      – пояснил вице-президент аналитического центра Stratfor Рева Гуджон.

      По мнению отечественных экспертов, Кремль не готов к масштабному вооруженному противостоянию. Бряцание оружием и мультяшные презентации ракет, которыми хвастается Путин, это лишь попытка напугать потенциальных соперников на Западе и продавить собственные интересы.

      Президент РФ Володимир Путін
      Президент РФ Владимир Путин

      Соцопросы демонстрируют, что лишь пятая часть россиян верит в то, что Кремль начнет полномасштабную войну с Западом в ближайшее время. Зато большинство российского общества убеждено: в 2019 году стоит ожидать серьезного экономического кризиса. Ведь западные санкции значительно замедлили экономический рост России, а военные расходы Кремля вымывают большую часть бюджета страны.

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Украина – Россия Новости Крыма Новости Украины Война в Сирии Война в Ливии Война Оружие Новости России
      Источник: 24 канал
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