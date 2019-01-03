Які кроки вже зробила Росія, аби розпочати Третю світову війну

Президент РФ Володимир Путін черговий раз намагається налякати світ. Він проводить показові випробування і погрожує: західні ППО нові російські ракети не зупинять. Також Кремль посилює військові бази на кордонах та намагається розташувати там свої підрозділи.

Наприкінці грудня на полігоні у Камчатському краю росіяни випробували нову ракету "Авангард". За словами російських військовиків, ця балістична ракета здатна вражати цілі на відстані шести тисяч кілометрів. За їх словами, її начебто не може зупинити жодне ППО світу.

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У Кремлі обіцяють: ці ракети будуть на озброєнні армії РФ вже наступного року. В розробці перебуває ще одна балістична ракета. У найближчі два роки Росія має намір витратити на армію 30% держбюджету. Путін каже, що такими діями РФ не прагнуть досягти переваг, а хочуть "зберігати баланс".

І цей баланс у Москві бачать по-своєму, зокрема мілітаризують окупований Крим. Туди ще навесні завезли кілька десятків ЗРК С-300 і С-400. Крім того, Кремль нашпиговує зброєю і своє Балтійське узбережжя. На кадрах, відзнятих американськими супутниками видно: Росія будує 40 нових сховищ для зброї поблизу Приморська. А на базу у Черняховську росіяни ще у лютому завезли ракетні комплекси "Іскандер".



Росія посилює ескалацію на кордоні з Україною та в окупованому Криму

Як можна побачити військові апетити Кремля виходять далеко за межі Росії. Москва зберегла свої військові бази у 5 з 15 колишніх радянських республік. Найбільші у Білорусі та Казахстані. Крім того, ще розмістили свої військові підрозділи в утворених власноруч квазі-республіках: Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії.

База – це російське угруповання на території Південної Осетії, що встановлена там для того, щоб підтримати мир у тому регіоні і виконати свої завдання за призначенням,

– наголосив командир російської бази в Південній Осетії Алєксандр Шушукін.

"Мир" разом зі зброєю Росія понесла ще далі – у Сирію. Три роки тому росіяни підписали угоду з сирійською владою про безкоштовне і безстрокове використання авіабази "Хеймім". А ще Москва планує підписати схожу угоду про використання морської бази біля Тартуса, де зараз дислоковані російські військові судна. А поки росіяни там влаштовують військові паради.



Парад російської армії на авіабазі "Хеймім"

Також у планах Росії створення військових баз в Єгипті та у Лівії. Зараз Москва веде переговори з єгипетською владою про оренду військово-повітряної бази на півночі країни. Її мають обладнати для використання вже у 2019 році. В Раді національної безпеки і оборони України вважають: всі ці дії Росії свідчать про її підготовку до великого світового збройного протистояння.

Західні експерти поки обережніші у своїх оцінках, але вони також звертають увагу на негативні тенденції, які можуть посилитися у 2019 році.

Визначною темою для світу залишається ескалація змагання між великими гравцями – США, Китаєм і Росією. Це протистояння містить як можливості, так і проблеми для країн середньої ланки, які намагаються балансувати між цими великими гравцями,

– пояснив віце-президент аналітичного центру Stratfor Рева Гуджон.

На думку вітчизняних експертів, Кремль не готовий до масштабного збройного протистояння. Брязкання зброєю і мультяшні презентації ракет, якими вихваляється Путін, це лише спроба налякати потенційних суперників на Заході і протиснути власні інтереси.



Президент РФ Володимир Путін

Соцопитування демонструють, що лише п'ята частина росіян вірить у те, що Кремль почне повномасштабну війну із Заходом найближчим часом. Натомість більшість російського суспільства переконана: у 2019 році варто очікувати на серйозну економічну кризу. Адже західні санкції значно уповільнили економічне зростання Росії, а військові витрати Кремля вимивають велику частину бюджету країни.