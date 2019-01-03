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      Какие судьбоносные решения депутаты приняли в 2018 году

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      2018 год считают годом национальной безопасности, ведь впервые Верховная Рада официально признала Российскую Федерацию страной-агрессором и возложила на нее ответственность за причиненные убытки на Востоке Украины. И хотя в законе о реинтеграции Донбасса так и не появилось официальной даты начала войны и алгоритма возврата оккупированных территорий, зато исчезло понятие АТО.

      Его заменили на сложную формулировку "отпор и сдерживание вооруженной агрессии".

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      Кроме того, в 2018 году попытались приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. Ради этого приняли закон о Национальной безопасности. Где четко прописали, что нашей целью является вступление в Альянс. Также обязали, назначать министром – гражданского, а не военного. Поэтому Степан Полторак уволился, но не с должности, а из армии. Он стал министром без погон, собственно, как того и требует закон.

      Переформировали сектор управления национальной безопасности по стандартам НАТО, что нас приближает к интеграции в НАТО. И мы прогнозируем, что оно произойдет в среднесрочной перспективе,
      – сказал секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности Иван Винник.

      А еще впервые за 5 лет агрессии в Украине ввели военное положение. На месяц. В регионах, граничащих с Россией и Приднестровьем. Причиной стал захват украинских судов и моряков в Керченском проливе. Порошенко понадобились только одни сутки, чтобы собрать военный кабинет, заседание СНБО и внеочередную сессию парламента.

      В Україні був запроваджений воєнний стан
      В Украине было введено военное положение

      И в придачу парламент наконец прекратил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией, который действовал почти 20 лет.

      Это фактически решение через тупик. Если бы этот договор продлился бы еще год, я убежден, что в парламенте он бы не рассматривался,
      – добавил народный депутат Тарас Пастух.

      Также Украина наконец разорвала и церковные связи с Российской Федерацией. Собственно, как и Россия с Константинополем, из-за предоставления нам автокефалии. Тех, же кто в Украине решил остаться под опекой Кирилла – парламент обязал переименоваться по месту религиозного центра, то есть в Русскую православную церковь.

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      А еще депутаты традиционно пытались преодолеть коррупцию. На помощь НАБУ, САП и ГБР со скрипом приняли закон о Высшем антикоррупционном суде. Он будет рассматривать дела о топ-коррупционеров. Однако из-за того, что Президент и парламент не могли договориться об обновлении Центральной избирательной комиссии, большинство ее членов пересидели в своих креслах четыре года.

      Обновили ЦИК только в сентябре 2018 года. Чтобы никого не обидеть, даже увеличили количество рабочих мест с 15 до 17. А после того, как владельцы авто на еврономерах заблокировали здание парламента, нардепам пришлось узаконить применяемые евробляхи. Рада разрешила завозить машины старше 8 лет.

      Розмитнення

      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Стоит отметить, что владельцы автомобилей на иностранной регистрации остались неудовлетворенными. Ведь в формулу, по которой рассчитывают стоимость акциза – вписали коэффициент возраста, который увеличивает стоимость растаможки старых авто.

      А на последний сессионный день года народные депутаты оставили продление моратория на продажу сельскохозяйственных угодий до 2020 года. Заодно заставили правительство внести в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель, чтобы урегулировать рынок – после того как запрет отменят.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко НАТО Вооруженные силы Украины Степан Полторак ЦИК Рынок земли Авто на еврономерах Военное положение в Украине Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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