Какие суммы "сжирают" политические партии из бюджета: безумные цифры

Финансирование парламентских сил из государственного бюджета. Цель такого решения – прозрачность финансирования политических партий и проведения честных избирательных кампаний. Понятно что это все на бумаге, а если посмотреть какие суммы идут – лучше бы уже финансировались исключительно из карманов олигархов.

900 миллионов гривен – такую сумму с декабря 2015 года до сегодняшнего дня выплачено из бюджета парламентским партиям. Читайте также: Сколько депутатов-миллионеров арендует жилье за государственные средства: возмутительные данные В частности, "Народный фронт" получил 230 миллионов гривен. Немножко меньше БПП – 227 миллионов гривен. Такую сумму выплатили БПП 203,5 миллионов гривен получила "Самопомич". 77,5 миллионов гривен отошли радикальному Ляшко и компании.

Такую сумму выплатили Радикальной партии Ляшко На миллион меньше средств получил "Оппозиционный блок", и лишь 52,5 миллиона гривен получила Юлия Владимировна. Общая сумма государственного финансирования политических партий на 2018 год превышает полмиллиарда гривен. Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.