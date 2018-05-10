Які суми "зжирають" політичні партії з бюджету: шалені цифри
Фінансування парламенських сил з державного бюджету. Мета такого рішення – прозорість фінансування політичних партій та проведення чесних виборчих кампаній. Зрозуміло що це усе на папері, а якщо подивитись які суми йдуть – краще б вже фінансувались виключно із кишень олігархів.
900 мільйонів гривень – таку суму з грудня 2015 року до сьогоднішнього дня виплачено з бюджету парламентським партіям.
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Зокрема, "Народний фронт" отримав 230 мільйонів гривень. Трішки менше БПП – 227 мільйонів гривень.
Таку суму виплатили БПП
203,5 мільйонів гривень отримала "Самопоміч". 77,5 мільйонів гривень відійшли радикальному Ляшку і компанії.
Таку суму виплатили Радикальній партії Ляшка
На мільйон менше коштів отримав "Опозиційний блок", і лише 52,5 мільйона гривень отримала Юлія Володимирівна Тимошенко. Загальна сума державного фінансування політичних партій на 2018 рік перевищує півмільярда гривень.
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