Які суми "зжирають" політичні партії з бюджету: шалені цифри

Фінансування парламенських сил з державного бюджету. Мета такого рішення – прозорість фінансування політичних партій та проведення чесних виборчих кампаній. Зрозуміло що це усе на папері, а якщо подивитись які суми йдуть – краще б вже фінансувались виключно із кишень олігархів.

900 мільйонів гривень – таку суму з грудня 2015 року до сьогоднішнього дня виплачено з бюджету парламентським партіям. Читайте також: Скільки депутатів-мільйонерів орендує житло за державні кошти: обурливі дані Зокрема, "Народний фронт" отримав 230 мільйонів гривень. Трішки менше БПП – 227 мільйонів гривень.

Таку суму виплатили БПП 203,5 мільйонів гривень отримала "Самопоміч". 77,5 мільйонів гривень відійшли радикальному Ляшку і компанії.

Таку суму виплатили Радикальній партії Ляшка На мільйон менше коштів отримав "Опозиційний блок", і лише 52,5 мільйона гривень отримала Юлія Володимирівна Тимошенко. Загальна сума державного фінансування політичних партій на 2018 рік перевищує півмільярда гривень. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.