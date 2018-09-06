Какие телеканалы активно пиарят "своих" политиков: интересное исследование

За год до выборов города "утопают" в билбордах, партии пишут открытки. Однако самым мощным инструментом влияния на избирателей остаются телеканалы, которые для владельцев – далеко не бизнес.

"Большинство каналов связываются с тем или иным владельцем. А владелец связан с той или иной политической силой. Сейчас есть так называемые сепаратистские каналы, хотя я не очень уверен насколько они сепаратистские, это "112", NewsOne, "5 канал" известно, что президентский, а также президентским каналом является "Прямой канал", – рассказал политтехнолог Сергей Гайда.

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Работает это так: олигарх владеет телеканалом. Через телеэкраны он продвигает своих политиков, завоевывает доверие и голоса. Его люди проходят в парламент и обслуживают интересы того же олигарха. Круг замкнулся.

Политики манипулируют избирателями через телеэкраны

"Каналы зависимы от своих владельцев и они должны, или кого-то "мочить", так сказать, или наоборот кого-то хвалить, кого скажет владелец", – пояснил глава аналитического департамента Центра контент-анализа Артем Захарченко.

Через карманные медиа политики программируют зрителей сделать нужный им выбор в бюллетене. Чтобы показать это, мы провели собственное исследование. Центр контент-анализа весь август следил для 24 канала за главными кнопками и политиками на них.

В десятке самых упоминаемых – президент, генпрокурор, премьер, Ляшко, Медведчук, Аваков, Вакарчук, Бойко, Саакашвили и единственная женщина – Тимошенко.

Десятка самых упоминаемых политиков на телевидении

Больше всего негатива досталось куму Путина Виктору Медведчуку. Критичными к нему были 24 канал, "1+1" и Zik. Медведчук появлялся на экранах из-за скандала с лентой о Стусе – угрожал ее запретить и из-за акции протеста под его офисом. Нейтрально освещал Медведчука только NewsOne.

Каналы, которые критиковали Медведчука

Контроль над ним только что получил экс-соратник Януковича Портнов. Активно цитировать кума Путина летом стал и "112 канал" и даже выдал в эфир интервью. Положительно или нейтрально показывали каналы и так называемого оппозиционера Юрия Бойко, в частности "Интер", олигарха Фирташа и нардепа Левочкина "Прямой".

Освещение Бойко на телевидении

А вот больше всего позитива из телевизоров вылилось на радикала Ляшко. Особенно им восхищаются "Украина" и "Интер", которые принадлежат олигархам Ахметову и Фирташу. Оба в прошлом поддерживали "Партию регионов". Однако президентом Ляшко украинцы не видят.

Больше всего позитива из телевизоров вылилось на радикала Ляшко

Рейтинг президентов продолжает возглавлять Тимошенко. Сейчас ее поддерживают 18% избирателей, второй – Анатолий Гриценко, тройку замыкает Порошенко. Ляшко лишь пятый после оппоблоковца Рабиновича и актера Зеленского. Зато лидера "Батькивщины" телеканалы вниманием не балуют. Только тот же "Интер" несколько раз положительно вспоминал ее программу. Эксперты списывают пассивность Тимошенко на лето.

Рейтинг кандидатов в президенты

Не балуют эфиром и еще двух фигурантов президентского рейтинга: Анатолия Гриценко и Андрея Садового. Эксперты заявили, они нацелены на другую аудиторию.

"Возьмем, например, Андрея Садового, он работает с Facebook, у него есть инициатива в рамках которой он ездит на Донбасс, потом через местные львовские медиа это заходит в информационное пространство и так добирается до аудитории", – пояснил аналитик партийных финансов "Общественного движения "Честно" Алексей Полторак.

Садовый и Гриценко на телеэкранах

Действующего президента в силу должности показывают все. Подавляющее большинство каналов были нейтральными или хвалили президента, чаще всего – в новостях "5 канала" (который ему принадлежит), "Интера", "Украины" и "1+1". Лишь некоторые критиковали, а больше всего за отсутствие борьбы с коррупцией, скандальную схему "Роттердам+", сомнительные назначения и невыполненные обещания.

Освещение Порошенко на телевидении

Эти инфографики красноречиво свидетельствуют, что большинство телеканалов откровенно симпатизируют конкретным политикам. Других – откровенно игнорируют. Эксперты отметили, что законодательно запретить это невозможно. Мол, зритель сам должен анализировать и взвешивать то, что звучит с экрана. Выбрать есть из чего.

"У нас как минимум есть 30 каналов, которые имеют очень разные точки зрения. А не только одна, как, например, в России, а также только один владелец канала – Путин", – подчеркнул политтехнолог Сергей Гайдай.