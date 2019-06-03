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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Какие законопроекты рассмотрят в Раде на этой неделе

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      В Верховной Раде стартовала новая рабочая неделя. На согласительном совете решали, что именно будут рассматривать в парламенте в ближайшие дни.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

      Читайте также: Выборы против экономики: перед какими угрозами стоит Украина

      Избирательный кодекс

      В четверг, 6 июня, нардепы в парламенте должны начать рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. До этого аппарат Верховной рады должен подготовить таблицу с поправками. Отметим, что всего их было подано более 4500, а рабочая группа при проработке добавила еще примерно 300.

      Что может изменить закон?• На парламентских выборах наконец исчезнет мажоритарка;
      Вместо нее будут открытые списки с региональными округами;
      • Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, а за конкретного депутата в ней;
      • А значит – продать места в списке будет сложно;
      • В Украине будет всего 26 округов (а это в 10 раз меньше, чем сейчас), это не позволит депутатам покупать избирателей.
      • Проходной барьер в парламент снизится до 4%.

      Глава парламента Андрей Парубий убежден, что принять законопроект уже в целом успеют до конца июля, то есть до завершения каденции Верховной рады восьмого созыва.

      Законопроект об импичменте

      Во втором чтении нардепы должны рассмотреть и законопроект о временных следственных комиссиях. В нем, в частности, прописана процедура импичмента президенту Украины. В законопроект было внесено более 1000 правок, некоторые из них даже отозвали. Однако депутаты уверены, что смогут принять его 6 июня.

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило, досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

      Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной раде законопроект об импичменте президента.

      ​"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновники. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стала недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.

      Закон о публичных закупках

      А вот насчет изменений в закон О публичных закупках, которые требует ЦИК, чтобы провести досрочные парламентские выборы, нардепы молчат.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".


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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Импичмент Парламентские выборы 2019 Новости политики
      Источник: 24 канал
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