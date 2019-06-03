Какие законопроекты рассмотрят в Раде на этой неделе

В Верховной Раде стартовала новая рабочая неделя. На согласительном совете решали, что именно будут рассматривать в парламенте в ближайшие дни.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Избирательный кодекс

В четверг, 6 июня, нардепы в парламенте должны начать рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. До этого аппарат Верховной рады должен подготовить таблицу с поправками. Отметим, что всего их было подано более 4500, а рабочая группа при проработке добавила еще примерно 300.

Что может изменить закон?• На парламентских выборах наконец исчезнет мажоритарка;

• Вместо нее будут открытые списки с региональными округами;

• Это означает, что человек сможет проголосовать не только за партию, а за конкретного депутата в ней;

• А значит – продать места в списке будет сложно;

• В Украине будет всего 26 округов (а это в 10 раз меньше, чем сейчас), это не позволит депутатам покупать избирателей.

• Проходной барьер в парламент снизится до 4%.

Глава парламента Андрей Парубий убежден, что принять законопроект уже в целом успеют до конца июля, то есть до завершения каденции Верховной рады восьмого созыва.

Законопроект об импичменте

Во втором чтении нардепы должны рассмотреть и законопроект о временных следственных комиссиях. В нем, в частности, прописана процедура импичмента президенту Украины. В законопроект было внесено более 1000 правок, некоторые из них даже отозвали. Однако депутаты уверены, что смогут принять его 6 июня.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило, досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной раде законопроект об импичменте президента.



​"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной Рады или там какие-то отдельные чиновники. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стала недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.

Закон о публичных закупках

А вот насчет изменений в закон О публичных закупках, которые требует ЦИК, чтобы провести досрочные парламентские выборы, нардепы молчат.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".



У каких партий есть шанс пройти в Раду

